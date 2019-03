Avioanele F-16 Fighting Falcon au intrat sub comanda Armatei României

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Atât la Bruxelles, cât şi aici în faţa dumneavostră, aş dori să subliniez că România va continua să rămână un partener de încredere, ferm angajat în consolidarea alianţei trans-atlantice. Ne-am îndeplinit şi vom continua să îndeplinim toate responsabilităţile ce ne revin ca partener NATO. Participăm activ la misiunile comune în teatrele de operaţii. Suntem deja în al treilea an de alocare a 2 procente din PIB pentru Apărare, nivel pe care îl vom menţine.”

După cum ştiţi, în ianuarie am avut o întrevedere cu secretarul general NATO. Contribuţia ţării noastre la întărirea securităţii comune, la consolidarea NATO că alianţa puternică şi sigură e recunoscută şi apreciată. Profesionalismul şi dedicarea militarilor noştri fac cinste României şi onorează drapelul sub care îşi desfăşoară misiunile.

”Sunt onorată să particip alături de dvs. la acest moment important pentru Forţele Aeriene Romane: introducerea în serviciul de luptă permanent Poliţia Aeriană, sub comanda naţională, a aeronavelor multiroll F-16.

Premierul Viorica Dăncilă a participat la activităţile prilejuite de introducerea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon.

