Avocatul Ion Dron propune LICHIDAREA instituţiei prezidenţiale prin modificarea Constituţiei

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

„Guvernul trebuie încurajat, el este cum este şi intreprinde măsuri aşa cum poate. Noi suntem solidari cu medicii, dar nu putem fi solidari cu cei care i-au trimis în prima linie fără echipamente. Noi suntem solidari cu cei din asistenţa medicală, dar nu putem fi solidari cu cei care au segregat acest sector ani de zile şi l-au distrus, practic l-au ignorat. Noi suntem solidari cu studenţii care, dintr-un elan admirabil, fac şi ei ce pot pentru a confecţiona echipamente pentru medici, dar nu putem fi solidari cu cei care nu au interprins nimic pentru a achiziţiona aceste echipamente cu cel puţin cu 2 luni in urmă”, a declarat Ion Dron

