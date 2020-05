Avocatul lui Plahotniuc: Dosarul este unul politic, realizat la comanda celor care se află acum la conducerea statului

Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc susține că acuzațiile făcute la adresa fostului lider democrat „apar într-o perioadă preelectorală, în care cei care se află acum la conducerea statului au scufundat societatea într-o criză adâncă și se confruntă cu situații, în care au nevoie să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale și de la starea în care a ajuns Republica Moldova”.

Potrivit apărării, „toate acuzațiile făcute la adresa lui Vladimir Plahotniuc sunt nefondate, nu se bazează pe fapte reale și nu vor putea fi dovedite niciodată, pentru că nu au fost săvârșite în realitate”.

„Dosarul în care este invocat numele lui Vladimir Plahotniuc este unul politic, realizat la comanda celor care se află acum la conducerea statului. Am putut observa cu toții mai multe acțiuni de antenpronunțare a actorilor politici, care au anunțat din timp, public, acțiunile, deciziile pe care urmau să le pună în aplicare unii procurori în cazul lui Vladimir Plahotniuc. Toate aceste acțiuni nu reprezintă altceva decât o tentativă evidentă de influențare a actului justiției prin declarații și amenințări publice, dar și prin presiuni directe asupra procurorilor, făcute de cei care se află acum la conducerea Republicii Moldova. Ne dorim ca orice proces al justiției din țara noastră să se desfășoare corect, imparțial și independent de orice tip de influență politică”, transmite avocatul Lucian Rogac.

La 22 mai, pe numele lui Plahotniuc a fost emis mandat de arestare pe 30 de zile.

Măsura preventivă i-a fost aplicată lui Pahotniuc prin cuntumacie, adică absența nejustificată a persoanei cercetate penal. Demersul procurorilor a fost înaintat în circumstanțele unui nou dosar în care fostul lider al PDM este învinuit pe trei capete de acuzare.

„Este un dosar nou, aflat în gestiunea PCCOCS. Noi am investigat și am dispus pe 18 mai, luni, printr-o ordonanță, punerea sub învinuire a persoanei pe episodul la care procurorul general s-a referit în briefing pe trei capete de acuzare: escrocherie, spălare de bani și organizarea și conducerea grupului criminal. Am citat persoana la domiciliu, dar pentru că nu s-a prezentat, fiind plecată peste hotare, pentru a asigura prezența numitului în fața organului de urmărire penală, am înaintat demersul în instanța de judecată pentru aplicarea măsurii de arest. Dosarul a fost pornit în 2020″, a declarat anterior pentru ZdG, șeful interimar al PCCOCS, Ion Caracuian

Dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate, iar principalul beneficiar al furtului miliardului a fost Vlad Plahotniuc, a declarat luni, 18 mai, procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Ulterior plecării lui Plahotniuc din țară, pe numele acestuia au fost pornite mai multe cauze penale. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.

