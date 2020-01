Avocatul lui Viorel Morari spune ca „nu este clar care sunt motivele pentru interventia procurorilor”

Viorel Morari este gata sa coopereze cu ancheta, insa nu stie cu ce anume. Avocatul lui Morari spune ca „nu este clar care sunt motivele pentru interventia procurorilor”

Vasile Foltea, avocatul lui Viorel Morari, a comunicat pentru anticoruptie.md că nu l-a asistat pe clientul său la reținere și în timpul audierilor în calitate de bănuit, acestuia fiindu-i impus un avocat din oficiu.

Apărătorul a respins informațiile apărute în mai multe instituții media, cu referință la procurorul general, Alexandr Stoianoglo, că fostului șef al Procuraturii Anticorupție i-ar fi fost înaintată vineri și învinuirea.

„Poate că Dl Stoianoglo a avut în vedere ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuit sau jurnaliștii nu au înțeles corect. Din discuția avută cu clientul meu, am înțeles că nu i-a fost înaintată învinuirea. Nici eu nu am văzut-o și nu pot să mă expun deocamdată asupra acuzațiilor care i se aduc”, ne-a declarat apărătorul.

Întrebat despre intenția Procuraturii Generale de a cere aplicarea arestului preventiv în privința lui Morari, Vasile Foltea a declarat că procurorul pe caz urmează mai întâi să demonstreze în instanță temeiul aplicării arestului.

„Ei pot să ceară arestul, dar instanța va decide dacă există pericolul ca învinuitul să împiedice urmărirea penală, dacă există o bănuială rezonabilă sau este vorba de o răfuială politică”, a punctat avocatul.

Avocatul Vasile Foltea a meționat pentru PRO TV că sunt inca clare motivele retinerii lui Viorel Morari, procurorii nu au prezentat inca ordonanta de punere sub invinuire. Contactat de PRO TV, Foltea a mentionat ca pana la sfarsitul zile va aparea o astfel de ordonanta si ca clientul sau este gata sa coopereze cu procurorii, insa nu stie cu ce. Acesta se declara nevinovat.





- Cunoasteti ce i se incrimineaza sa ne spuneti si noua mai exact. Ar avea vreo legtura cu o plangere anterioara a lui Vlad Plahotniuc?



Vasile FOLTEA, AVOCAT: „Va pot spune la moment foarte putine fiind ca noi nu avem inca invinuirea dlui Morari. Cel putin a fost invitat de procurorii de la Procuratura Generala la o actiune de punere sub invinuire. Mai multe detalii le voi afla din ordonanta se punere sub invinuire.

Acum nu este absolut clar care sunt motivele pentru interventia procurorilor in raport cu dl Morari.”



- Deci nu cunoasteti care sunt invinuirile aduse lui Viorel Morari?



Vasile FOLTEA, AVOCAT: „Invinurile oficiale care ar fi promovate intr-o ordonanta de punere sub invinuire la moment nu exista. Ne-au promis ca astazi pana la sfarsitul zile vor fi consemnate intr-o ordonanta de punere sub invinuire.

Din momentul in care vor fi aduse la cunostinta conditional cu aceste ordonante vom sti si noi exact care sunt reprosurile aduse.”

- Ce spune clientul dvs?



Vasile FOLTEA, AVOCAT: „Clientul meu pledeaza nevinovat”.

- In comunicatul de la Procuratura Generala se spune ca nu coopereaza cu ancheta.



Vasile FOLTEA, AVOCAT: „Dumnealui coopereaza cu ancheta. S-a solicitat multe detalii privind pretinsele fapte care i se reproseaza. La moment nici un detaliu nu a fost prezentat. A solicita acele documente pretinse a fi falsificate, nu au fost puse la dispozitie. El vrea sa colaboreze insa nu stie pe ce sa colaboreze, pe care acte semnate se sefi. Nu vorbim de procurorii implicati in acte se coruptie. Vorbim de sefii unor institutii. El a solicitat, „dati-mi actele sa le vad sa ma pot expune”, nu au fost puse la dispozitie nimic pana acum. ”

- Dle Foltea procurori cer un arest preventiv.



Vasile FOLTEA, AVOCAT: „Procurorii au spus ca pregatesc acum demersul pentru a solicita aplicarea masurii arestului preventiv pe care o vor depune la judecatoria Ciocana. Cand va fi depus nu cunoastem.

Noi nu avem o copie a demersului, asa cum spune legea.”

Seful suspendat al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a fost retinut ieri si e banuit de „abuz in serviciu” si „fals in acte publice”.

