Azerbaidjanul estimează că a provocat daune armatei armene în valoare de 1 miliard de dolari / VIDEO

Într-un interviu acordat televiziunii franceze, în urmă cu câteva zile, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev a declarat că, de la începutul ostilităților din Nagorno-Karabakh, unitățile armatei azere au distrus arme și echipamentele militare ale armatei armene în valoare de 1 miliard de dolari.

Ulterior, într-un interviu acordat canalului turc Haber Türk, Ilham Aliyev a rezumat rezultatele pe care forţele armate azere le-au obţinut în primele trei săptămâni de la începerea confruntării armeno-azere în regiunea disputată Nagorno-Karabakh. Potrivit acestuia, Azerbaidjanul a cauzat pagube substanţiale Forțelor Armate Armene, distrugând cu ajutorul dronelor aproximativ 200 vehicule militare şi tancuri.

Azerbaijan Armed Forces are continuing to destroy military vehicles of the Armenian forces pic.twitter.com/wjpvb3j0jh

Ilham Aliyev a declarat în interviul acordat presei turce că Forţele Armate Azere, incă din primele zile ale confruntărilor militare, au cauzat mari pierderi armatei armene, distrugând peste 200 vehicule militare şi tancuri, mai multe sisteme de artilerie şi apărare aeriană, dar au fost confiscate şi mai multe tancuri, abandonate pe câmpul de luptă.

Sistemele aeriene fără pilot turcești și israeliene, achiziționate de armata azeră, au contribuit semnificativ la distrugerea țintelor inamicului. Astfel, cea mai recentă achiziţie a armatei azere sunt dronele Bayraktar TB2, primite din Turcia în vara acestui an.

Today's confirmed losses on the side of Armenia/Artsakh:

10x T-72

4x BMP

3x MT-LB

1x 9P149

1x ZSU-23

9x BM-21 MRL

4x D-1 howitzer

6x D-20 howitzer

7x D-30 howitzer

22x 9M111/3/5 and 9M133 ATGM

1x 9P135 launcher

35x truck

9x jeep

Full list here and below: https://t.co/gOwit7XZLe pic.twitter.com/Lsz4C7SSIf