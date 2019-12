Banala varză murată este, de fapt, un miracol: Te scapă de multe probleme

Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie! Iata cele mai interesante idei de aperitive festive! Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic...

În acest an, se împlinesc 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. În centrul Bucureștiului, cineva a decis să sărbătorească în mod specific acest eveniment plasând pe un bloc din preajma BNR un banner enorm cu inscripții în...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

De asemenea, consumul de varză stimulează imunitatea. Varza este bogată în fitonutrienţi şi vitamine (A, C şi K), precum şi antioxidanţi naturali care previn apariţia cancerului, explică medicul, dar au un efect benefic şi asupra frumuseţii.

Crudă, sub formă de salată sau suc, fiartă în abur, murată, călită, varza era considerată încă din Roma antică un remediu universal. Veritabil vraci al naturii, varza conţine substanţe cu proprietăţi antitumorale, antioxidante şi antiinflamatoare excepţionale.

Singurul aliment care conţine vitamina B12, sursă importantă de probiotice, banala varză murată întăreşte sistemul imunitar, reglează tensiunea şi protejează sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie. “Varza murată conţine mai multă vitamina C decât varza în stare crudă, ajutând la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, în varza murată se găseşte vitamina B12, fiind singurul aliment vegetal care o conţine, care încetineşte îmbătrânirea şi protejează sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie, potrivit adevarul.ro.

