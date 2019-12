Bank of China, a patra cea mai mare bancă din lume, lansează în 16 decembrie sucursala din România

Această lansare vine odată cu aniversarea a 70 de ani de relaţii dipomatice între Republica Populară Chineză şi România, potrivit informaţiilor transmise. O delegaţie a BNR a fost în primăvară la Beijing la invitaţia guvernatorului băncii centrale a Republicii Populare Chineze, Yi Gang. Concret, în luna martie, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a fost într-o vizită oficială în Republica Populară Chineză, delegaţia BNR având întâlniri atunci şi cu conducerea băncii centrale chineze, cu conducerea Bank of China şi cu cea a Asian International Infrastructure Bank.

Bank of China, a patra cea mai mare instituţie bancară din lume, deţinută de statul chinez, începe oficial operaţiunile pe piaţa românească în această lună, urmând să lanseze în 16 decembrie sucursala de la Bucureşti, care va fi condusă de directorul general Guo Lixin.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite. Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special...