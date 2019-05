Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Valverde. Cine e favorit să îl antreneze pe Messi sezonul viitor

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de furia timpului, unele dintre ele au supravietuit pana azi, oferindu-ne informatii de exceptie, despre...

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și...

Massimiliano Allegri, o altă variantă de lux a catalanilor După despărțirea de Juventus, Massimiliano Allegri nu duce lipsă de oferte. Tehnicianul italian este una din opțiunile conducerii Barcelonei pentru a-l înlocui pe Erneste Valverde, anunță goal.com. Astfel, Allegri a anunțat că își dorește un "an sabatic". Planurile tehnicianului ar putea fi date peste cap de o eventuală ofertă venită din partea Barcelonei.

În spațiul public au apărut mai multe nume cu privire la posibilii înlocuitori ai lui Ernesto Valverde. Jurnaliștii de la Sport.es au aflat că oficialii catalanilor au luat legătura cu Roberto Martinez pentru a-i propune postul de antrenor. De altfel, conform jurnaliștilor spanioli, acesta are prima șansă de a fi numit antrenor la Barcelona. Cu el pe banca, naționala Belgiei s-a clasat pe locul 3 la Cupa Mondială din Rusia, fiind unul dintre cei mai apreciați tehnicieni.

