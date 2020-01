Băsescu cere Comisiei Europene reevaluarea progreselor României în Justiţie şi refacerea raportului MCV

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Ham-ham! Cum ar fi să latre usturoiul din farfurie, că, până la urmă, și el este un cățel, nu? Limba română conține o mulțime de expresii amuzante printre care se numără și „cățel de usturoi”. Expresia „cățel de usturoi” are oarecum...

Sindromul ”burnout”, cunoscut şi sub denumirea de epuizare vitală, din cauza căruia persoanele afectate se simt excesiv de obosite, lipsite de energie, demoralizate şi iritabile, ar putea fi asociat cu o afecţiune cu potenţial letal, conform unui studiu realizat în Statele Unite, citat...

”Incontestabil, România este un stat de drept chiar dacă mai are de lucru până la atingerea stadiuluii de stat de drept consolidat. În aceste condiţii, sunt de părere că ultimul raport MCV prin care suntem "decuplaţi" de Bulgaria este inacceptabil. Din acest motiv, am cerut Comisiei Europene o reevaluare a progreselor din justiţie”, explică fostul preşedinte.

Marţi dimineaţă, într-o postare pe Facebook, el a precizat că sub cooperarea prin MCV, România a realizat progrese importante în justiţie.

”MCV a fost introdus pentru România în 2007. În faza iniţială, a avut patru obiective. Ultimul raport, cel pentru anul trecut, are nu mai puţin de 18 recomandări, marcând un salt înapoi de vreo 13 ani. Este adevărat, raportul a fost redactat în perioada campaniei electorale, când prietenul meu Frans Timmermans şi-a exercitat calităţile de critic pe justiţia din România. Pentru a avea un raport corect, solicit Comisiei o refacere a raportului pentru România, prin experţi independenţi, nesubordonaţi comisarului Timmermans”, a declarat Băsescu în plenul Parlamentului European.

