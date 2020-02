Băsescu: Coronavirusul va intra şi în România. Eu aş închide azi, acum, traficul aerian dinspre Italia

Fostul preşedinte Traian Băsescu a avertizat duminică, în cadrul unei emisiunii B1 TV, că, în curând, vor apărea cazuri de infecţie cu coronavirus şi în ţara noastră în contextul în care tot mai mulţi români se întorc acasă din Italia, unde s-a declarat stare de urgenţă după ce numărul de cazuri a explodat.

"Coronavirusul va intra şi în România pentru că sunt un milion de români în Italia. Nu are cum să nu intre. Nu ai cum să stăpâneşti acest virus, se pare, dacă ai circulaţie de oameni. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău. Marea problemă vor fi locurile de cazare, spitalele. S-ar putea să ajungem la situaţia în care să transformăm şcoli în locuri în care să ducem pacienţii dacă, într-adevăr, în Italia lucrurile sunt scăpate de sub control. Nu poate să mă convingă premierul italian că sâmbătă a dat el acte normative şi doar de sâmbătă i-au apărut cazuri. Îmbolnăviri au fost mult mai multe şi neanunţate şi în Italia, ca şi în China. Am avut un comportament în Italia care nu are nimic în comun cu comportamentul european", a declarat Băsescu.

Întrebat dacă blocarea traficului de avioane dinspre Italia înspre România este o măsură rezonabilă, fostul preşedinte a răspuns: "Eu aş face-o azi, acum, dacă aş avea puterea. Probabil va ajunge la rang de pandemie pentru că virusul ăsta pare a avea o capacitate incredibilă de a se răspândi, pe de o parte, şi de îmbolnăvi comunităţi întregi".

Referitor la faptul că mulţi români se pregătesc să se întoarcă acasă exact din zonele cele mai afectate de epidemie, Traian Băsescu a precizat:

"Atunci va veni şi epidemia de coronavirus, odată cu românii din Italia. Nu le putem reproşa nimic, vin acasă. Statul român trebuie să facă faţă acestei realităţi. (...) În momentul în care această epidemie se declanşează în ţări unde sunt milioane de români, deja nu mai poţi reproşa autorităţilor că nu au stăpânit epidemia. Nu mai poţi să reproşezi pentru că este, practic, imposibil să trieze la frontieră pe care au virusul în organism şi încă nu a trecut perioada de incubaţie. (...) Deja azi s-a lansat ideea că perioada de incubaţie e de 27 de zile, până acum ştiam că e de 14 zile. Vă daţi seama că dacă e adevărat că e de 27 de zile ce eroare s-a făcut până acum pentru ca oamenii au fost ţinuţi în carantină 14 zile, deci cu 13 zile mai puţin, ceea ce practic a dus la zero tot efortul".

"Dacă îţi vin 10.000 români din Italia acasă, unde îi pui în carantină?", a mai subliniat Băsescu, adăugând că varianta izolării la domiciliu nu poate fi una eficientă de vreme ce persoanele suspectate de infecţia cu coronavirus vor intra inevitabil în contact cu membrii familiei.