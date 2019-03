Băsescu, în presa maghiară, despre Ţinutul Secuiesc: Aţi pierdut războiul, aţi pierdut imperiul, salut! Stalin şi FIDESZ au aceeaşi viziune politică

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

„UDMR este un partid românesc ce reprezintă parte din cetăţenii români de etnie maghiară, partid cu care partidele din România au găsit întotdeauna soluţii care să consolideze drepturile celor 18 minorităţi ce trăiesc pe teritoriul României. Cred că apartenenţa UDMR la PPE este un lucru bun, la fel cum consider că este un lucru bun că UDMR este în Parlamentul României”, a precizat Băsescu.

Fostul preşedinte a vorbit şi despre UDMR, prin prisma relaţiei pe care o are cu FIDESZ, explicând că primul este „un partid românesc”, care lucrează în consolidarea drepturilor celor 18 minorităţi din România.

„Şi mai aveţi voi o problemă, dragi vecini. Ce vă veni să tot vorbiţi de Tratatul de la Trianon? Pe cine credeţi că impresionaţi? Consolaţi-vă şi împăcaţi-vă cu propria istorie. Aţi pierdut războiul, aţi pierdut imperiul, salut. Istoria nu-i ceas s-o dai înapoi”, a mai declarat Băsescu.

- În perioada când România s-a aflat sub ocupaţia URSS, prin voinţa lui Stalin, în România a existat Regiunea Autonomă Maghiară ce cuprindea, aproximativ, actualele judeţe Covasna, Harghita şi Mureş. Regiunea a fost desfiinţată în 1968, la câţiva ani după retragerea Armatei Sovietice de pe teritoriul României, odată cu reorganizarea administrativă a ţării. Este ciudat că şi Stalin şi FIDESZ au aceeaşi viziune politică”, a susţinut fostul preşedinte în interviu.

Întrebat dacă este mai problematic faptul că FIDESZ susţine autonomia Ţinutului Secuiesc sau că nu respectă contractele europene, Băsescu a răspuns că „ambele aspecte sunt în mod egal problematice”. Acesta a explicat despre susţinerea autonomiei, faptul că ar încălca Constituţia României şi a atacat FIDESZ, spunând că partidul are aceeaşi viziune politică ca şi Iosif Stalin

