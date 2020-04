BĂTAIE DE JOC / FOTO - Cum arată MICUL DEJUN pentru bolnavii de COVID-19

Azi o sa va arat asa un MIC DEJUN pentru bolnavii de COVID19 pentru ca să-ți crească imunitatea ?

Suntem 2000 oameni se donează multe 000 000 ( milioane de lei)

Poate ceva produse bogate în vitamine direct ?

Cei care sunteți cei mai bravo și va străduiți sa colectați și donați respectiv, mult respect și toate gindurile mele bune sunt alături de voi și familiile voastre, dar va rog cereti ca donațiile voastre sa ajunga pentru oameni, nu pentru cei cu burta marea.

Eu o sa ma starui sa comand ceva mincare, dar cei care nu au bani. Oare de ce ?

Despre cazul meu, continuare:

Sa făcut legătură la linia verde. Sa spus expres ca eu dacă stăteam acasă sub supraveghere a medicului mai bine de 11 zile cu stare stabilă. Apoi am fost îndreptat sa fac renghen ca niciodată nu mi-au făcut din neglijenta. Am fost internat forțat în camera cu bolnavi COVID19 fără ca sa benificiez din partea statului un test, fiintca personalul spunea ca trebuie sa se cheltuie in plus, ca să-mi faca un test cum se prevede dupa procedură. Si am fost refuzat de 2 ori.

Da eu am făcut personal test , am fost pus în izolatoriu acasa, cind am sunat prima data abulanta și dus la Moldexpo asa și am crezut ca îmi face test repetat sa ma conving ca sunt inficetat, apoi intru în camera cu bolnavi. Dar am fost refuzat. Testul eu l-am achitat personal, și dacă as fi întrat în camera cu bolnavi și mi se permitea sa fac din bani proprii repetat mai făceam odată.

PENTRU CĂ:

Dar răspunsul lor a fost daca am venit la spital deja de aici nu mai es și ei decid ce fac cu mine . Pentru a ma pune forțat în camera cu bolnavi am solicitat sa mi se facă test apoi. Dar din păcate. Doctorul spune ca asa sa decis la nivel de conducere și el nu raspunde, vreau primesc tratament vreau nu si asta e tot decis

Sincer cu alimentația: Eu am o alimentație foarte buna, am volum de lucru mare, și am nevoie de o viata sănătoasă. Acum plin bolnav trebuie sa adaptez organismul la piine cu 2 bucatele unt. Care nu le maninc niciodata.

Nu cred ca un bătrân care sta cu mine în camera de 76 ani își întărește imunitatea cu 2 bucatele de unt și o hrinca de piine.

Va rog ONG-le care au impact frumos asupra societății #Caritate.md și altele cereți și veniți cu propuneri frumoase unde sa fie folosite donatiile, munca și straduinta voastră.

Aveți grija de voi si cei dragi.

PS: Sper sa ajungă mesajele mele unde trebuie, a avem o reacție de la cei care se simt responsabili de acestea situații create.

Eugeniu Corcodel / facebook.com