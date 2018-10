Ben Affleck a ieşit de la dezalcoolizare: Mă lupt pentru mine şi pentru familia mea

Actorul, regizorul şi producătorul american Ben Affleck a ieşit de la dezalcoolizare după ce s-a internat voluntar pentru tratament în luna august, scrie Variety.

"Săptămâna aceasta am încheiat patru zile de internare la centrul pentru dependenţii de alcool şi am rămas sub tratament ambulatoriu", a scris joi Affleck pe Instagram.

După recidiva sa în lupta cu dependenţa de alcool, decizia de a se interna la dezalcoolizare a venit după intervenţia fostei sale soţii, Jennifer Garner, potrivit site-ului TMZ.





Acum, aflat în recuperare, Affleck spune că lupta nu s-a terminat.

"Lupta împotriva oricărei dependenţe este pe tot parcursul vieţii şi dificilă. Nu poţi să nu urmezi tratamentul. Este un angajament continuu", a scris el pe Instagram.

În ciuda faptului că au divorţat de peste trei ani, Garner şi cei trei copii ai cuplului au fost fotografiaţi alături de Affleck când a părăsit joi centrul.

"Sprijinul pe care l-am primit din partea familiei, colegilor înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima", a mai scris el. "Mi-au oferit puterea şi sprijinul de a putea vorbi altora despre boala mea".

"Mă ajută să ştiu că să nu sunt singur. Dacă ai o problemă, să primeşti ajutor este un semn de curaj, nu de slăbiciune sau ratare... Sper ca la capătul drumului să pot fi un exemplu pentru alţii care se luptă cu dependenţa", a scris el.

Este cunoscut faptul că actorul în vârstă de 46 de ani s-a luptat mult timp cu dependenţa. Prima dată, el s-a internat la dezalcoolizare în 2001, unde a revenit 16 ani mai târziu.

Ben Affleck, născut pe 15 august 1972, este actor şi regizor american, care a devenit cunoscut cu rolul din „Good Will Hunting” (1997), pentru care a fost şi scenarist, alături Matt Damon. Filmul a câştigat Globul de Aur şi premiul Oscar la categoria „cel mai bun scenariu original”.

S-a remarcat, apoi, cu roluri din filme precum „Dogma”, „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love”, „Armageddon - Sfârşitul lumii?/ Armageddon”, „Pearl Harbor”, „Daredevil” şi „Jocuri la nivel înalt/ State of Play”.

A debutat ca regizor cu pelicula „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone” (2007) şi a regizat apoi „The Town”, inclus de National Board of Review pe lista celor mai bune 10 filme ale anului 2010, şi lungmetrajul „Argo” (2012), care i-a adus un Glob de Aur şi un premiu BAFTA pentru regie şi al doilea Oscar din carieră, în calitate de producător al acestei pelicule, desemnată cel mai bun film la gala premiilor Academiei de film americane din 2013.

https://www.news.ro/