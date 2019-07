Beneficiile cafelei, una dintre cele mai consumate băuturi din lume

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Cafeaua ne da un plus de energie, insa, daca este consumata in exces, dupa cateva ore ne poate expune unei serii de stari si afectiuni neplacute. Insomnie, dureri de cap, iritabilitate, palpitatii, depresie, senzatie de frig, hipoglicemie, toate acestea pot aparea din cauza unui consum mare de cafea. Bineinteles, efectele adverse apar in timp, in urma unui consum ridicat de bautura cu cofeina. Cand vine vorba despre beneficiile cafelei, nu ar trebui sa o luam in considerare pentru imbunatatirea starii de sanatate. De preferat sa ne gandim la cafea ca la o bautura care ne poate schimba in bine dispozitia si poate contribui la mentinerea sanatatii.

Beneficiile cafelei – are efect diuretic

Cafeaua impiedica retinerea apeli in tesuturi. Efectul diuretic, datorit cafeinei din continut, determina vezica urinara sa elimine o cantitate mai mare de urina. Desi acest lucru inseamna vizite mai dese la toaleta, avantajul acestui efect este ca picioarele nu se vor mai umfla din cauza surplusului de apa din organism.

Sursa de substante nutritive

In caz ca nu stiai, cafeaua nu contine doar cafeina, ci si vitamine, minerale si antioxidanti. Nu mai putin de 15 compusi bioactivi ofera beneficii sanatatii. Daca o consumi cu moderatie, cafeaua te poate ajuta sa combati anumite maladii precum diabet de tip II, boli de ficat, guta.

Combate oboseala

O cafea consumata atunci cand starea de oboseala nu-ti da pace, iti poate da un impuls provizoriu, care se poate dovedi util la momentul potrivit.

Reduce riscul de accident vascular

Un studiu efectuat de oamenii de stiinta suedezi a scos la iveala ca o cafea pe zi reduce riscul de accident vascular cerebral. Mai mult decat atat, cantitatile mici de cafea determina o stare de bine si diminueaza simptomele anxietatii.

Confera proprietati detoxifiante

Cafeaua poate fi un aliat de incredere daca urmezi o cura de detoxificare. Te poti bucura de efectul de eliminare a toxinelor din organism si de accelerare a metabolismului daca optezi pentru cafeaua verde. Aceasta are proprietati tonifiante, digestive, detoxifiante si stimulente mult mai importante decat cele ale cafelei negre.

O cafea buna, fara adaosuri dulci (zahar, miere, lapte, frisca) are putine calorii si te poate ajuta la slabit. Mai precis, 100 g de cafea ofera organismului numai 2 calorii, din care 0,12 g proteine, 0,18 g lipide, 0 g glucide si 0 g fibre.

