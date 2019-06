Beneficiile ceaiului de tei si cand este contraindicat

In cele mai multe situatii vorbim despre beneficiile ceaiului de tei, dar sunt si cazuri cand aceasta planta cu parfum imbietor prezinta si contraindicatii de utilizare.

Cand urmezi un tratament, este mai bine sa intrebi medicul daca ai voie sa bei si ceai de tei, pentru a evita anularea efectelor pozitive ale medicamentelor. Printre beneficiile ceaiului de tei se numara proprietatile antiinflamatoare, antiseptice, antistres, sedative, sudorifice si emoliente. De ce aceasta licoare trebuie consumata cu moderatie? Spre exemplu, 1-2 cesti de ceai de tei baute seara te pot ajuta sa combati insomnia, dar daca depasesti aceasta cantitate, te poti confrunta cu un efect opus. Mai precis, substantele binefacatoare din tei vor actiona ca un tonic pentru sistemul nervos.

La noi, acest ceai este asociat cu mentinerea sanatatii. De fapt, in orice casa exista sanse mari sa existe in stocul de ceaiuri si tei. De la acest copac se folosesc atat florile, frunzele, cat si lemnul, care detine, de asemenea, proprietati terapeutice.

Beneficiile ceaiului de tei pentru copii

In situatii exceptionale, cand sufera de colici, constipatie, diaree, ceaiurile din plante pot ameliora starea de sanatate a copiilor. Asa cum se intampla si in cazul ceaiului de tei. Bautura consumata cu moderatie ii ajuta pe copii sa doarma mai bine. Daca se adauga un strop de zeama de lamaie in el, ceaiul face minuni in cazul unei raceli usoare. De asemenea, este util pentru a preveni deshidratarea si pentru a produce transpiratia, dar ajuta si in caz de febra.

Daca vorbim despre inflamatiile cailor respiratorii, ceaiul de tei este un puternic adjuvant, precum si in cazul tusei, a starilor nervoase si a durerilor de cap. Dereglarile digestive pot fi si ele alinate cu ajutorul ceaiului de tei. Ceaiul de tei se prepara tot sub forma de infuzie, astfel ca la 100 ml de apa clocotita se folosesc cateva flori.

Atentie! Unii specialisti in fitoterapie acuza ceaiul de tei ca nu este deloc sanatos pentru copiii cu varste sub 5 ani. Derivatii colinici din florile de tei au un intens efect sedativ, chiar hipnotic (somnifer), asupra majoritatii copiilor de varsta mica.

Ceaiul alunga insomnia

O cana cu ceai de tei inainte de culcare asigura un somn linistit. Acest lucru se datoreaza uleiului volatil cu actiune sedativa si antispastica din florile de tei. Prepara o infuzie din 20 g de flori la un litru de apa clocotita. Bea o cana cu ceai dupa masa de seara si una chiar inainte de culcare. Cei care sufera de anxietate ori de hiperexcitabilitate nervoasa pot dormi pe o perna umpluta cu flori de tei uscate. Aroma lor va avea un efect de relaxare. Mai poti lua si 4-5 ml de tinctura de flori de tei la culcare. Atentie la dozaj! Daca bei mai mult de 3 cani pe zi, teiul poate avea efect invers celui dorit.

Tinctura de tei, buna in hipertensiune

Florile de tei actioneaza benefic si asupra sistemului cardiovascular, regland tensiunea, tulburarile cardiace si calmand palpitatiile. Flavonoidele din flori (substante antioxidante) reduc riscul afectiunilor cardiace, protejand inima. Pentru hipertensiune, ia 2 ml de tinctura de 3 ori pe zi, diluata in putina apa. O cura obisnuita pentru afectiunile cardiace dureaza intre 6 si 8 saptamani, dar numai sub supravegherea medicului.

Infuzia de tei actioneaza ca un calmant digestiv

In combinatie cu frunze de menta si de musetel, florile de tei sunt foarte bune sub forma de infuzie in caz de diaree, indigestie, constipatie, dischinezie biliara si intoxicatii. Prepara o infuzie dintr-o lingurita de planta la 250 ml de apa clocotita. Acopera vasul si lasa sa infuzeze nu mai mult de 10 minute. Bea 3 cani pe zi, neindulcite.

Fa inhalatii cu infuzie de tei cand vrei sa reduci nivelul de stres.

