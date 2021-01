Berlinul face legea în economia şi politica Uniunii Europene. Este Germania pe cale să devină prea puternică pentru Europa?

Noul guvern german dorea însă acces deplin la resurse. Soluţia la această problemă a venit sub forma Planului Schuman, numit aşa după ministrul de externe francez Robert Schuman. Planul Schuman a fost prezentat pe 9 mai 1950 şi spunea că producţia de cărbune şi oţel ar trebui pusă sub supravegherea unei autorităţi supranaţionale. Au urmat apoi negocierile pentru stabilirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Aceasta punea la comun resursele de cărbune şi oţel ale Franţei, Germaniei, Italiei, Belgiei, Olandei şi Luxemburgului.

Cea mai mare concentrare de mine de cărbune şi oţelării era în două regiuni ale Germaniei de Vest: Valea Ruhrului şi Saarland. Aliaţii s-au asigurat că Germania are acces limitat sau deloc la acestea şi au restricţionat producţia de oţel şi cărbune pentru a frâna dezvoltarea economică a Germaniei. Aceste restricţii erau garanţia statelor vecine, printre care Franţa, că Germania nu-şi va folosi resursele pentru a-şi reconstrui armata şi declanşa un nou război.

În primul rând, Germania n-ar fi puternică politic pe plan internaţional dacă n-ar fi o forţă economică. Economia germană este cea mai mare din Europa, având o pondere de 22,4% în PIB-ul UE-27 (care nu include Marea Britanie) în 2019, potrivit datelor Eurostat. După alte calcule, raportul este de aproape 25%. În 2009, an de criză economică, ponderea a fost de 21,5%. Spre comparaţie, ponderea Franţei, a doua ţară ca mărime din UE post Brexit, este mai mică de 18%.

