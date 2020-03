Bilanţul pandemiei de COVID-19 în SUA: peste 100.000 de cazuri

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Franța a anunțat vineri 299 de noi decese, ajungând la un total de 1.995 de morți. Cazurile nou confirmate în Franța au fost și ele multe, 3.809 într-o zi, astfel că s-a ajuns la 32.964 de oameni care au contractat virusul. Dintre aceștia, 5.700 s-au făcut bine. Franța a fost însă și sub șocul unei alte știri: o adolescentă de 16 ani, fără alte afecțiuni, a fost răpusă brutal de boală.

Și Spania a comunicat vineri date copleșitoare: 773 de noi decese, care ridică bilanțul total la 5.138 de morți, dar și 7.933 de noi cazuri de Covid-19 depistate, ceea ce face ca numărul persoanelor infectate să ajungă la un total de 65.719 în această țară. Dintre acestea, s-au însănătoșit 9.357. Pe de altă parte, nu mai puțin de 4.165 de pacienți sunt în stare critică, mai mulți decât în Italia. Iar Spania are o populație cu circa 15 milioane de locuitori mai mică decât a Italiei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)