Bittman nu crede că Andreea Esca a avut COVID-19: Nu e nimic adevărat acolo. E un trust care ne sperie zi de zi

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Referindu-se la acuzațiile care i s-au adus, că ar fi cântat la concerte pesediste, Bittman a replicat: „Sunt mai liberal decât cei care azi ne arată degetul arătător şi ne spun ce trebuie să facem. Trebuie să fac precizarea că reprezint oarecum categoria artiştilor liber-profesionişti, nu pe aceia care sunt angajaţi în teatre, operă. Eu nu am fost niciodată angajat la stat”. ”Un domn Bădică a început să-mi numere cântările şi nu voia că din ele multe erau cu PNL. Le-a împărţit pe vreo zece ani şi vedeai că erau vreo două-trei, dacă erau. Nu am vrut să intru în detalii juridice. Bădică, dacă se uita, indiferent câte erau ele, nu se putea trăi din acele cântări electorale”, a adăugat solistul.

”S-au căutat atâtea şi atâtea exemple, au vrut să găsească şi în lumea sportului, au vrut să găsească şi în lumea televiziunii, cum a fost Andreea Esca. Au vrut să găsească la un moment dat chiar şi în lumea asta, a noastră, a artiştilor, a cântăreţilor… Dacă cred că Andreea Esca şi-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea! E prietenă cu mine, dar… părerea mea e că nu e nimic adevărat. Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta, nu aşa se trece şi nu aşa se revine la ştiri, veselă şi ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul… Dar în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre şi motive să fim cuminţi şi să tăcem”, a declarat Dan Bittman la emisiunea online moderată de Mădălin Ionescu, potrivit Click!

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

