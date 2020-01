„BLUE MONDAY” - 20 ianuarie este cea mai deprimantă zi a anului 2020

Cea de-a treia zi de luni a anului, care în 2020, corespunde datei de 20 ianuarie, este considerată a fi cea mai deprimantă, la această concluzie ajungând un psiholog britanic care a creat o formulă matematică pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an.



Pentru a ajunge la această concluzie, psihologul britanic Cliff Arnal a analizat o combinaţie de factori şi consideră că „depresia colectivă” din a treia zi de luni din an ar fi cauzată de scăderea temperaturilor şi de o reducere a luminozităţii. Acestor factori li se adaugă datoriile acumulate în urma sărbătorilor de sfârşit de an. Un alt motiv de depresie: vacanţele reprezintă deja doar o amintire îndepărtată, la fel ca hotărârea de a pune în aplicare bunele rezoluţii luate pe 1 ianuarie pentru anul în curs. Nu în ultimul rând, se ia în considerare şi faptul că mulţi oameni urăsc zilele de luni, potrivit Mediafax.

După primul studiu realizat de cercetătorul britanic pe această temă, în 2005, alte analize au întărit ipoteza „Blue Monday".

Una dintre ele a demonstrat, de exemplu, că cea de-a treia zi de luni din ianuarie corespunde unui vârf de absenteism la locul de muncă, iar un alt studiu a evidenţiat o anumită creştere a numărului cererilor de divorţ care sunt depuse în instanţă.

La origine, „Blue Monday” a făcut parte dintr-o campanie publicitară, lansată de o agenţie de turism - Sky Travel -, care promova avantajele călătoriilor programate în luna ianuarie.

Ideea a fost preluată apoi şi de un producător de îngheţată, într-o altă campanie publicitară, care promova, în iunie, produsele acelei companii, profitând de conceptul opus lui „Blue Monday - cea mai fericită zi a anului.

În 2020, potrivit aceluiași calcul, cea mai fericită zi a anului va corespunde datei de 19 iunie, a treia vineri din luna respectivă.

Potrivit specialiștilor, persoanele care stau lângă fereastră sau care ies la plimbare pot scăpa mai uşor de starea de depresie din această perioadă a anului. De asemenea, experţii recomandă sporturile specifice iernii sau, dacă vremea este mult prea friguroasă, exerciţiile la sală.