Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și totodată fiind și cel mai bogat om din lume, a anunțat, după zborul în spațiu al capsulei New Shepard, că vrea să doneze câte 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și chef-ului Jose Andres.

Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situaţia este scăpată de sub control. Această țară a raportat cel mai mare număr de noi infecţii covid din lume săptămâna trecută, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ţară cu a...

Municipiile Suceava şi Chişinău se vor înfrăţi în luna octombrie a acestui an, a anunţat, vineri, primarul Ion Lungu, în urma unei întâlniri de lucru cu omologul său moldovean, Ion Ceban.

„Revin cu bucurie la Chișinău într-un moment crucial pentru dezvoltarea Republicii Moldova precum și pentru evoluția relațiilor noastre bilaterale. Mă bucur că sunt primul oficial european care vine la Chișinău după rezultatul istoric de la alegerile din 11 iulie”, a declarat Bogdan Aurescu după întrevederea cu președintele Maia Sandu. Oficialul de la București a mai subliniat că România a susținut ferm și continuă să susțină aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova care se regăsesc în amplul program de reformă pe care l-a propus PAS și pe care noul Guvern îl va duce la îndeplinire. „Rezultatele de la alegerile parlamentare creează premize și pentru o relansare a parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova dintre țările noastre. Vom depune toate eforturile atât în plan bilateral cât și în plan europeană pentru a răspunde cu succes aspirațiilor cetățenilor” a declarat Bogdan Aurescu. Oficialul a mai adăugat că Republica Moldova poate să devină un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE care este un spațiu de importanță strategică pentru uniune. Bogdan Aurescu a transmis și mesaje din partea președintelui și a prim-ministrului român. „Contăm pe o cooperare reînnoită cu noul Guvern. Mă aflu aici pentru a transmite asigurările noastre, ale domnului Iohannis, ale Guvernului condus de Florin Cîțu că România este pregătite pentru o accelerare a realizării a tuturor acestor proiecte și o multiplicare a acestora. Sprijinul României pentru Republica Moldova se va consolida în toate domeniile pentru interes major. Este un mesaj ferm și plin de deschidere care vreau să ajungă la toți cetățenii Republicii Moldova indiferent de limba maternă vorbită, de regiunea în care se află”. Aurescu și Maia Sandu au discutat despre importanța convenirii a unui nou program de asistență nerambursabilă care să îndeplinească funcțiile acordului de asistență nerambursabilă de 100 de milioane de euro, semnat în 2010 și ieșit din vigoare în martie acest an. Totodată, România va oferi și un nou program de asistență nerambursabilă 300.000 de euro – susținerea societății civile și a presei independente din republica moldova. Maia Sandu a declarat că cei doi oficiali au avut o discuție bună despre rezultatele alegerilor parlamentare anticipate și despre acțiunile de pe agenda bilaterala. „Am mulțumit pentru sprijinul semnificativ din partea României, pentru ajutoarele din criza pandemică. Am primit donații semnificative de vaccin care ne-au ajutat să salvăm vieți. Domnule ministru, mulțumim, domnule Iohannis, mulțumim! România este cel mai mare donator de vaccin pentru R. Moldova”, a subliniat Maia Sandu.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

