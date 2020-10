Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu Mike Pompeo, la Washington. Ce au discutat cei doi

"Întâlnire excelentă cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo. Am evaluat realizările semnificative din cadrul parteneriatului strategic româno-american pe baza obiectivelor convenite de preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump în 2019. De asemenea, am discutat noi priorităţi în baza cooperării noastre dinamice în domeniile politic, de securitate, energetic şi economic", a scris Aurescu pe Twitter.

În acest sens, ministrul Bogdan Aurescu a evocat importanța celor două proiecte majore de interconectare regională, Rail2Sea și Via Carpatia, promovate de România inclusiv în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, cu impact strategic direct, inclusiv asupra mobilității militare.

Dacia a deschis un nou capitol din istoria sa, odată cu prezentarea primului său model de serie electric ale cărui trăsături generale erau anticipate încă din luna martie a acestui an de showcar-ul Dacia Spring.

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.