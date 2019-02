Bogdan Chirieac: Dodon vrea federalizare R. Moldova iar Germania nu este străină de acest plan

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Anul trecut s-au vândut în lume 86 milioane de automobile noi, iar SUV-urile au atins o cotă record de 36%, în timp ce mașinile electrice au avut și ele un an record, cu 1,2 milioane de unități. Datele JATO arată că cele mai vândute modele auto din lume sunt...

În opinia mea, Germania nu este străină de acest plan. Văd că totul se învârte în jurul conductei Nord Stream 2. Și procurorul general european se învârte în jurul conductei și planul Kozak. Despre asta este vorba. Este planul reprezentantului Kremlinului pentru Republica Moldova. Kozak e un fel de guvernator al Moldovei, desemnat de Putin, chiar dacă Moldova are președinte, premier, Parlament și așa mai departe...'', a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, prezent prin legătură telefonică, în jurnalul de știri, de la România TV.

''Ruperea Republicii Moldova. Vorbim despre așa numitul plan Kozak. Dmitri Kozak este fost ofițer GRU. Serviciul de Informații al Armatei Sovietice, și acum Rusești, a avut acest plan în 2003. La vremea respectivă, comunistul Vladimir Voronin, președintele Moldovei, a rupt tratatul în timp ce Putin se afla în avionul care venea către Chișinău pentru a semna Tratatul de Federalizare. Acum se repune pe masă acest plan. În sensul în care dacă vreodată România se va uni cu Republica Moldova, Transnistria rămâne a rușilor, iar Ucraina, care are și alegeri anul acesta, va fi prinsă ca într-un clește. Nu este numai Dodon, ci este Kremlinul care vrea federalizare. Este un experiment mic - Moldova și Transnistria - pentru a face apoi același lucru cu Ucraina, cu teritoriile din estul Ucrainei ocupate practic de Rusia în acest moment. Dacă Ucraina va dori să redevină independentă, acele teritorii se reîntorc la Rusia.

