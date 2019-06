Boomberg: China se uită la Siberia ca un câine la ciolan

În comedia clasică Ghostbusters, din anii 1980, eroii aveau o regulă sfântă atunci când își foloseau puternice arme anti-fantome: „Nu intersecta jeturile”. Într-un moment în care Rusia și China încearcă să se apropie, Statele Unite și aliații săi trebuie să țină seama de acest sfat. Fiecare dintre acești rivali este periculos. Dar dacă cei doi se vor uni, vor deveni o amenințare globală, scrie pentru Bloomberg fostul comandant al forțelor combinate ale NATO, James Stavridis.



El crede că creșterea acestui risc este indicată de comportamentul tot mai agresiv al Marinei Ruse, care intra în confruntare cu navele americane in întreaga lume. Recent, a avut loc un incident periculos în timpul căruia crucișătorul american ”Chancellorsville” și un distrugătorul rusesc au trecut unul pe langa altul la distanta foarte periculoasa – de doar 30 de metri. Incidentul a avut loc în Pacificul de Vest, unde China se comportă ca și cum ar fi stapana.

În timpul războiului rece, URSS și China se tineau la distanța. Dar, în ultimii ani, sub conducerea lui Xi Jinping și a lui Vladimir Putin, cele doua tari se apropie. Această apropiere poate duce la aparitia pe continentul eurasiatic a unui nou bloc dominant, care poate devenit o tendință geopolitică importanta a secolului XXI.

Toamna trecuta, au avut loc exercitiile militare ”Vostok 2018”, cele mai mari de la razboiul rece încoace. Au avut loc la granița siberiana cu China. Sutelor de mii de soldați ruși li s-au alăturat militarii chinezi. În fotografiile de la manevre, ofițerii ruși și chinezi se îmbrățișează. Și pe mare, exercițiile navale ruso-chineze se desfășoară din ce în ce mai des. Acest lucru se întâmplă nu numai în Oceanul Pacific, dar și în Marea Baltică și în Arctica. Săptămâna trecută, Xi Jinping și Putin au petrecut mai multe zile împreună în Rusia, repetand tot timpul ca sunt „cei mai buni prieteni”. Legăturile economice și diplomatice reflectă și o alianță militară.

Această alianta are o anumită logică. China este pe cale să devină o putere globală care are o populație foarte mare. Cu toate acestea, nu dispune de suficiente resurse naturale. Rusia este o economie care scade, cu o populație tot mai mică. Are însa rezerve mari de lemn, apă, minerale, aur, petrol și gaze naturale. Cele doua țări au o graniță comună foarte lunga, sunt guverate autoritar, pârghiile puterii fiind deținute de un lider și partidul său. Putin si Xi Jinping împărtășesc ostilitatea față de Occident, cu valorile sale democratice și protejarea drepturilor omului. Atât Beijingul, cât și Moscova disprețuiesc Washingtonul. Acest lucru este suficient pentru a crește nivelul de cooperare, dacă nu chair pentru formarea unei alianțe militare.

Rusia, cu toate acestea, ar trebui să fie atentă cu ce-și dorește. Conducerea chineză se uită la întinsele teritorii ale Siberie, nelocuite și bogate în resurse, ca un câine la un ciolan. Putin ar putea face o greșeală strategică în dorinta de a se alia cu China, exagerand angajamentele sale față de vecinul asiatic. Cu timpul, Beijingul va ajunge cu siguranță partenerul dominant, iar Moscova – ”fratele mai mic”. e drept, pentru o vereme, legături strânse cu China vor deschide noi piețe pentru Rusia, vor oferi sprijin politic și, mai presus de toate, vor contrabalansa Statele Unite.

Europa este divizata in prezent de diverse forțe, cum ar fi Brexitul, populiștii din Italia, care sunt în conflict cu Uniunea Europeană și regimurile din ce în ce mai autoritare din Polonia și Ungaria. Din această cauză, capacitatea continentului de a colabora îndeaproape cu Statele Unite este în declin. Această slăbiciune mărește valoarea parteneriatului chinezo-rus în ochii Beijingului și ai Moscovei. Iar beneficiul proiectului chinez „One Belt, One Road” va crește doar dacă acesta va include și participarea Rusiei.