BOP: Trei partide ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri / Partidul lui Năstase nu trece pragul

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

HOROSCOP 2020.Ce ne va aduce nou in viata noastra anul 2020.Previziunile astrologilor pentru 2020 ,pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, dar şi o recomandare pentru fiecare zodie.

Cel puţin 50 de persoane au murit în Bangladesh în urma valului de frig care a cuprins această ţară, au anunţat duminică autorităţile locale, scrie Agerpres. Cea mai scăzută temperatură din acest an în Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost înregistrată...

O femeie a fost arestată pentru neglijență, după ce copilul ei de 5 ani a fost găsit într-o mașină de spălat pornită, relatează The Independent. Poliția a fost chemată după ce copilul a ajuns la un spital din Elwood, statul american Indiana, cu vânătăi și...

Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râşcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primărie, că nu va tolera ilegalităţile în domeniul construcţiilor...

Sondajul a fost efectuat în perioada 7- 23 decembrie, pe un eșantion de 1 187 de persoane și are o marjă de eroare de +/- 2,84%.

„PPDA a participat cu PAS la toate alegerile și cred că această cooperare a făcut ca centrul de greutate să se deplaseze mai mult spre PAS. Dacă se întâmplă și participă separat, se poate ca centrul de greutate să se repartizeze mai uniform. Este un semnal pentru PPDA să-și revadă acțiunile. Dar să nu uităm că PDM are cifre modeste în sondaje, dar la alegerile locale a obținut al doilea rezultat. Când oamenii sunt cu buletinele în mână se schimbă atitudinea”, a comentat Igor Boțan.

O surpriză în sondaj este Platforma Demnitate și Adevăr, care a acumulat doar 3,3% din preferințele respondenților, fiind astfel sub pragul electoral.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)