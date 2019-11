BREAKING/// Un avion Turkish Airlines, cu 134 de pasageri, a fost avariat la aterizare, după ce s-a izbit de pistă în Odesa

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

De multe ori am auzit oameni vorbind despre acest subiect, însă de fiecare data părerile erau împărțite. Dacă unii sunt de părere că este periculos să mâncăm cartofi încolțiți, deoarece sunt toxici, alții spun că nu-i nimic în neregulă cu ei. Pentru...

Anul 2020 vine cu vesti foarte bune pentru cateva zodii. Este vorba despre castiguri financiare si succes in afaceri. Iata care sunt zodiile peste care va da norocul anul viitor:

Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept fara egal pe plan mondial ‘noul sistem de propulsie a rachetelor’ in timpul testarii caruia si-au pierdut viata in august cinci angajati ai Agentiei nucleare ruse (Rosatom). Presedintele rus a adaugat ca Moscova va continua sa...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)