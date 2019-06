BREAKING NEWS /// Explozie puternică în Suedia: Cel puţin 19 persoane au fost rănite

Cel puţin 19 persoane au fost rănite şi mai multe clădiri au fost afectate, în urma unei explozii puternice produse vineri în oraşul Linkoping, situat în sudul Suediei, au anunţat autorităţile locale, citate de agenţia de presă Reuters.

Momentan nu se cunoaşte cauza exploziei. Autorităţile au anunţat că au trimis o echipă de specialişti în dispozitive explozive la faţa locului şi au deschis o investigaţie.

„S-a produs o explozie foarte puternică. Până în acest moment am reuşit să confirmăm că există 19 persoane rănite. Am închis zona”, a declarat Bjorn Oberg, purtător de cuvânt al poliţiei din Linkoping.

Conform informaţiilor apărute în presa locală, explozia a distrus geamurile şi balcoanele unei clădiri rezidenţiale de cinci etaje şi a afectat şi alte clădiri din zonă.

