BREAKING NEWS /// PSRM anunţă crearea unui Guvern tehnocrat minoritar

Fracțiunea PSRM trece în regimul de formare a unui nou Guvern tehnocrat



Astăzi am constatat nedorința colegilor din blocul ACUM de a menține coaliția de guvernare. Ei s-au declarat categoric împotriva propunerii de a construi un nou Guvern, după aceleași principii, cu aceeași viziune de guvernare, dar cu oameni noi, aleși prin consens.

Inistența colegilor din ACUM pe formarea unui Guvern similar celui demis, cu același premier este ridicolă și denotă un infantilism politic și o lipsă de abordare constructivă, conciliantă. Se știe că nu poți intra de două ori în aceeași apă. Nu putem reseta Guvernul cu exact aceiași oameni care au dus la demiterea Guvernului. E un non-sens.

Iar condiția impusă de colegii din blocul ACUM: de a a fi limitate împuternicirile politice ale Președintelui țării sau chiar demisia acestuia ne arată că blocul ACUM este pus pe conflict și are o agendă străină ideii de guvernare comună cu PSRM.

Intransigența blocului ACUM la discuțiile de azi, precum și nedorința de a reconstrui coaliția pe aceleași principii, dar cu oameni noi, responsabili, demonstrează că această criză politică a fost provocată dinadins de către fostul Prim-ministru Maia Sandu.

Asumarea răspunderii în privința procurorului a fost deliberat anticonstituțională, ca să constituie un pretext pentru demiterea Guvernului și ruperea coaliției, deoarece blocul ACUM și doamna Maia Sandu în particular au înțeles că nu sunt capabili să ofere performanță. De aceea, pentru a încheia șirul erorilor și insucceselor la guvernare, pentru a evita compromiterea definitivă în fața partenerilor externi și a propriilor alegători, blocul ACUM a decis să revină în opoziția confortabilă pentru ei.

De facto, cei din ACUM au fugit de responsabilitate, au fugit de problemele țării, au pus capac pe promisiunile lor politice în fața cetățenilor. Sau, ca să utilizăm o expresie dragă lor, blocul ACUM a pus batista pe țambalul guvernării.

Astăzi este evident că agenda blocului ACUM nu ține de guvernarea țării, ci de lupta electorală, ține de competiția pentru prezidențialele care vor avea loc abia peste un an. Deci blocul ACUM este interesat mai mult de alegeri, decât de conducerea țării. Păcat.

În aceste circumstanțe politice, sociale și economice, Partidul Socialiștilor este nevoit să ia o decizie care să reflecte în primul rînd siguranța țării, stabilitatea internă și beneficiul cetățenilor. Alegerile parlamentare anticipate vor arunca țara în haos și vor fi dezastruoase social și distructive economic, mai ales în ajunul sezonului rece, cînd e nevoie de decizii legislative și executive prompte și eficiente, adoptate fără întîrziere.

De aceea, Partidul Socialiștilor declară că vom susține inițiativa Președintelui țării Igor Dodon de a fi creat un Guvern minoritar, format din profesioniști, din oameni apolitici și tehnocrați, care să asigure buna dezvoltare și progresul Republicii Moldova. În acest sens, vom deschide un cîmp de dialog cu toți deputații și cu toate fracțiunile parlamentare, pentru a identifica formula optimă pentru învestirea unui astfel de Guvern tehnocrat.

Totodată, vă anunțăm că nu vom crea o altă Coaliție sau Alianță cu alte fracțiuni din Parlament. Următorul Guvernul următor va fi unul tehnic, nu politic. Cu toate acestea, deși va fi apolitic, Guvernul va avea toate împuternicirile să implementeze proiectele economice și sociale pe care le-a promovat PSRM pînă acum.

Acesta trebuie să fie un Guvern care nu va fugi de responsabilitate, nu va căuta să se victimizeze și nu va lua decizii anticonstituționale. Va fi un Guvern social, care va munci la modul real pentru oameni, fără PR politic gratuit și fără capricii infantile.

Așadar, de azi anunțăm că fracțiunea PSRM trece în regimul de formare a unui nou Guvern, cu participarea Președinției și a altor fracțiuni parlamentare și să fie cu Doamne Ajută pentru Țară!

Citește mai mult: https://www.publika.md/decizie-de-ultima-ora-psrm-anunta-crearea-unui-guvern-tehnocrat_3059124.html#ixzz65AONqd86

Follow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook