BREAKING NEWS / TREI noi decese din cauza la COVID-19, în total 27 de oameni au murit

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

”Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște centrul OncoGen, Timișoara, ca fiind singurul din România care are în testare un vaccin împotriva Covid-19.

Unica diferență notabilă este pauză dintre propoziții pe care o face Dodon, încercând într-un mod penibil să creeze suspans. Această „eroare” se poate explica prin disperarea lui Dodon de a apărea în public, caz în care este neclar ce rol are...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)