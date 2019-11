Breaking News! Comisia Europeană a fost votată: Adina Vălean e comisar

Comisia Europeană pentru perioada 2019 - 2024 a fost votată miercuri, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, cu 461 de voturi „pentru”, 157 „împotrivă” şi 89 de „abţineri”. Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene, a prezentat miercuri Colegiul comisarilor şi programul acestuia în faţa plenului Parlamentului European de la Strasbourg. Discursul ei este urmat de intervenţii ale liderilor grupurilor parlamentare.

UPDATE - Din totalul de 751 de europarlamentari, la votul de miercuri au participat 707.

Cei 26 de comisari desemnaţi au fost prezentaţi, miercuri, de Ursula von der Leyen în faţa plenului.

Noua Comisie Europeană este alcătuită din 15 bărbaţi şi 11 femei: Frans Timmermans (Olanda, Pactul ecologic european) – vicepreşedinte executiv, Margrethe Vestager (Danemarca, O Europă pregătită pentru era digitală) – vicepreşedinte executiv, Valdis Dombrovskis (Letonia, O economie în serviciul cetăţenilor), Josep Borrell (Spania, O Europă mai puternică pe plan internaţional) – Înalt reprezentant/ vicepreşedinte, Maroš Šefčovič (Slovacia, Relaţii interinstituţionale şi prospectivă) – vicepreşedinte, Věra Jourová (Cehia, Valori şi transparenţă) – vicepreşedinte, Dubravka Šuica (Croaţia, Democraţie şi demografie) – vicepreşedinte, Margaritis Schinas (Grecia, Promovarea modului de viaţă european) – vicepreşedinte, Johannes Hahn (Austria, Buget şi administraţie), Phil Hogan (Irlanda, Comerţ), Mariya Gabriel (Bulgaria, Inovare şi tineret), Nicolas Schmit (Luxemburg, Locuri de muncă şi drepturi sociale), Paolo Gentiloni (Italia, Economie), Janusz Wojciechowski (Polonia, Agricultură), Elisa Ferreira (Portugalia, Coeziune şi reforme), Olivér Várhelyi (Ungaria, Vecinătate şi extindere), Stella Kyriakides (Cipru, Sănătate), Didier Reynders (Belgia, Justiţie), Adina Vălean (România, Transporturi), Helena Dalli (Malta, Egalitate), Thierry Breton (Franţa, Piaţa internă), Ylva Johansson (Suedia, Afaceri interne), Janez Lenarčič (Slovenia, Gestionarea crizelor), Jutta Urpilainen (Finlanda, Parteneriate internaţionale), Kadri Simson (Estonia, Energie) şi Virginijus Sinkevičius (Lituania, Mediu, oceane şi pescuit).

UPDATE - În intervenţia în Parlamentul European, von der Leyen a amintit de Revoluţia de catifea, care a avut loc în urmă cu 30 de ani, ca început al democraţiei. „Asta înseamnă Uniunea Europeană. Nu este vorba despre partide şi interese, este vorba despre oameni şi aspiraţiile lor, oameni care iau atitudine împreună pentru un viitor mai bun”.

„Uneori uităm că cele mai mari realizări vin atunci când suntem curajoşi. În ultimii ani, a trebuit să ne concentram pe aici şi acum, pe managerierea crizelor. Cred că ne-am consolidat atunci, am devenit mai puternici”.

Ea a amintit şi de predecesorul Jean-Claude Juncker, căruia i-a mulţumit, şi a precizat că s-a întâlnit cu toate grupurile politice şi, împreună, „am pus cap la cap o echipă excepţională”.

„Vă promit că v-am ascultat şi voi continua să fac asta. Deseori, am fost de acord, iar alteori, în dezacord. Dar aceasta este democraţia”, a adăugat ea.

Despre echipă, von der Leyen a spus: „Este vorba despre oameni care vin din culturi şi ţari diferite. Avem profesori şi fermieri, diplomaţi şi antreprenori, născuţi înainte de cădarea Zidului şi după. Este o echipă foarte aproape de paritate de gen. Asta arată că am făcut progrese”.

Ursula von der Leyen este prima femeie aleasă preşedinta Comisiei Europene. Ea a promis ca, până la finalul mandatului, va exista egalitate de gen la toate nivelurile, pentru prima dată. „Asta va schimba faţa Comisiei. Vom fi o echipă care lucrează în interesul Europei. Suntem gata şi, mai important, Europa este pregătită. Mesajul meu e simplu: Să ne apucăm de muncă!”.

Ea a vorbit despre priorităţi şi despre portofoliile fiecărui comisar: schimbările climatice, domeniu de care se va ocupa îndeaproape Frans Timmermans, dar şi Adina Vălean; inovaţie; digitalizare; infrastructură; comerţ; piaţa monetară şi statul de drept.

„Avem datoria de a acţiona şi puterea de a conduce”, a mai spus ea.

„Oamenii se aşteaptă ca Europa să găsească soluţii privind migraţia. Avem nevoie de soluţii care funcţionează pentru toată lumea. Europa va oferi mereu adăpost mereu celor care au nevoie de protecţie la nivel internaţional. Este în interesul nostru ca cei care stau să fie integraţi în societate. Dar cei care nu au dreptul de a rămâne, trebuie să se întoarcă acasă. Trebuie să reformăm sistemul de azil. Nu va fi uşor, dar este lucrul bun care trebuie făcut”, a amintit ea de cuvintele lui Vaclav Havel.

Von der Leyen a crescut în Bruxelles. Ea a vorbit despre sora ei mai mică, care a murit la vârsta de 11 ani de cancer. „Îmi amintesc de părinţii mei şi de medicii care au îngrijit-o. Numărul cazurilor de cancer cresc. Europa va prelua conducerea în lupta împotriva cancerului”. Anul viitor, a precizat ea, va fi demarat un program special în acest sens.

Ieşirea Marii Britanii din UE a fost adusă în discuţie, iar cei mai mulţi europarlamentari au aplaudat. „Întotdeauna voi fi pentru rămânerea în Blocul Comunitar. Vom respecta decizia britanicilor, dar trebuie să fie clar: orice aduce viitorul, legătura şi prietenia dintre oamenii noştri este industructibilă. Peste 30 de ani, alţi oameni vor fi aici, privind în urmă la ce am făcut. Dar ce vor spune? Depinde de ce facem împreună. Dacă ne facem treaba bine, Europa, în 2050, va fi primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, va fi un lider în rezolvarea provocărilor mondiale. Sarcina nu e uşoară, dar împreună o putem duce. Vă cer să aveţi încredere în noi. Haideţi să ne apucăm de treabă”.

- ”Începând cu ora locală 9.00 (10.00 ora României), Ursula von der Leyen, Preşedintele ales al Comisiei Europene, îşi va prezenta echipa comisarilor desemnaţi (validaţi deja de către comisiile de specialitate în cadrul audierilor recente) şi va discuta obiectivele noii Comisii alături de eurodeputaţi”, conform unui comunicat al PE.

În urma dezbaterii, fiecare grup politic se va reuni pentru a discuta intenţiile de vot.

Votul de la ora 12.00 (13.00 ora României), vot prin apel nominal cu majoritate simplă, este precedat de declaraţii ale liderilor grupurilor politice, în ordinea inversă a mărimii grupului.

La ora locală 13.30 (14.30 ora României), este programată o conferinţă de presă a preşedintelui Parlamentului European, David Sassoli, şi a preşedintelui ales, Ursula von der Leyen.

România este reprezentată în Comisia van der Leyen de Adina Vălean, care deţine portofoliul Transporturilor.

Liderii principalelor grupuri europarlamentare au vorbit marţi, la Strasbourg, despre viitoarea Comisie Europeană şi votul de miercuri. Socialiştii consideră că noul Consiliu de comisari „e cea mai bună variantă”, chiar dacă, „luaţi în parte”, comisarii nu ar fi trecut de acest vot. Verzii spun că nu îi împiedică să meargă mai departe, în timp ce PPE aşteaptă un vot majoritar. GUE, care reprezintă stânga şi extrema stângă, a anunţat că nu va vota noua comisie.

Iratxe García Pérez (Spania), preşedinta grupului social-democrat, a declarat marţi, la o întâlnire cu presa: „Dacă i-am lua în parte, niciodată nu am avea o Comisie Europeană. În ansamblu, este cea mai bună variantă pe care o putem avea, având în vedere manevra făcută. Această Comisie trebuie să îşi demonstreze capacitatea. Nu toţi comisarii sunt perfecţi pentru noi, dar, ca întreg, este cel mai bun Consiliu de comisari. Votul este individual şi sunt convinsă că vom demonstra încă o dată puterea noastră”.

Phillippe Lamberts (Belgia) şi Ska Keller (Germania), preşedinţi ai verzilor, au punctat că abţinerea grupului la votul de miercuri înseamnă că „nu îi împiedicăm să meargă mai departe”.

„Aştept să vedem cu ce vin”, a spus Lamberts. „Mulţi lideri ai mişcării pentru mediu aşteaptă să luăm măsuri. Nu vrem ca cei care ne-au votat, tot mai mulţi, să fie dezamăgiţi”.

Legat de noua Comisie, el a continuat: „Trebuie să fim sceptici. Nu suntem nici pro, nici contra. Trebuie să demonstrăm, ca grup, că suntem uniţi. Două treimi din grupul nostru sunt membrii noi. Oamenii sunt liberi să aibă o opţiune. Nu suntem un partid cominist chinez, dar trebuie să arătăm că suntem de acord unii cu alţii”.

În legătură cu comisarul propus de Ungaria, Keller a declarat: „Credem că cineva care este atât de aproape de Viktor Orban nu e în măsură să vorbească despre statul de drept”.

Manfred Weber (Germania), preşedintele grupului PPE din Parlamentul European, aşteaptă un vot majoritar pentru Colegiul condus de Ursula von der Leyen. Legat de absenţa comisarului britanic, el a afirmat: „Britanicii nu se pot aştepta ca noi să aşteptăm până se hotărăsc. Am pierdut deja destul timp. Cred că putem merge mai departe”.

Liderii grupului de stânga şi extremă stângă GUE/ NGL, Manon Aubry (Franţa) şi Martin Schirdewan (Germania), au anunţat că nu vor vota noua comisie. Ei au acuzat presiuni făcute de von der Leyen, deşi nu au oferit detalii concrete, şi au contestat felul în care s-au derulat audierile.

„Membri ai staff-ului au fost folosiţi pentru a face presiuni. Am auzit de la alţi colegi şi am văzut că presa a scris ceva despre asta. Nu vorbesc în numele lor, dar ştiu că asta se întâmplă”, a spus Manon Aubry. „Von der Leyen a fost aleasă cu câteva voturi. În plus, a fost prima dată când trei comisari propuşi au fost respinşi şi nu există proiecte ambiţioase. Nu vom vota Consiliul comisarilor. Nu va servi oamenilor şi nici mediului”.

Schirdewan a adăugat că von der Leyen a discutat cu grupul său. „Nu ne-a făcut nicio promisiuni, dar ştia ce trebuie să sublinieze. Am vorbit despre salariul minim, despre sărăcie, despre lupta împotriva sărăciei în Europa şi despre cum putem îmbunătăţi lucrurile. Totuşi, am rămas fără răspunsuri clare. (...) Cred că are o majoritate solidă pentru mâine”.

În cazul unui vot favorabil, comisia condusă de Ursula von der Leyen îşi va începe mandatul pe 1 decembrie.

