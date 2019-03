Bruxelles-ul vrea să controleze calitatea justiţiei în statele membre

Aproape 70% din cele mai importante economii ale lumii sunt sub controlul unor guverne populiste sau a unor regimuri nedemocratice, arată o analiză a Bloomberg Economics.

Procedura bugetară însăși suferă însă o mulțime de critici, în principal deoarece criteriile sale sunt destul de flexibile. Comisia Europeană are posibilitatea de a face o evaluare, atunci când o țară, de exemplu, depășește pragurile de deficit stabilite și parcă evită să recomande sancțiuni. După cum a recunoscut însuși Reynders, care mulți ani a fost ministrul de finanțe al Belgiei, toate statele membre au fost felicitate la început. Dar după începutul crizei în zona euro, procedura bugetară a primit mai mulți „dinți”, însă cu toate acestea continuă să fie percepută ca delăsătoare. O astfel de abordare este și mai elastică atunci când vine vorba de statul de drept, pentru care nu există nicio definiție.

Potrivit lui Roth și Reynders, care au ţinut marți o conferință de presă comună, sistemul ar trebui să semene cu așa-numitul „semestru european, prin care în fiecare an se evaluează modul în care statele membre respectă regulile bugetare ale UE (pe baza unor indicatori diferiți, cum ar fi deficitele bugetare, datoria publică, inflația). Comisia Europeană oferă recomandări, iar dacă acestea nu sunt puse în aplicare, se poate ajunge la sancțiuni – după o decizie a statelor membre . Ultima dată, Italia a fost amenințată de o sancțiune, deoarece bugetul său pentru 2019 a prevăzut un deficit mai mare, astfel încât a fost forțată să facă ajustări, prin care să îl reducă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)