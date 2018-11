Bucovina lui Eminescu

Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Și în alt loc: „Văzând stupul matern al Moldovei întregi vândut austriecilor de către ruși și turci, chiar Vodă au protestat, au amenințat chiar Poarta; dar diplomația austriacă, știind prea bine ce slabă e Moldova și domnia ei, au ajuns să-l ponegrească pe Vodă la Poartă, încât aceasta, servită ea însăși de oameni cumpărați cu bani austrieci, a dat contra nobilului Voievod ordinul de asasinare”, pentru că acesta „va urmări întotdeauna reîntregirea patriei sale, fie prin război, fie prin diplomație; de aceea trebuie înlăturat”7. Viața zbuciumată l-a ținut pe Eminescu departe – numai fizic! – de Bucovina lui dragă. Din documente nu rezultă că ar mai fi fost la Cernăuți pînă la sărbătorile Crăciunului 1885, când s-a dus să-și viziteze sora, Aglae Drogli. De acolo a mers împreună cu prietenii locali și cunoscuții de demult A. Dașchievici, Vasile Bumbac, Ștefureac, C. Mandicevski, I. Isopescu la Suceava, unde directorul gimnaziului, A. Dracinski, își serba onomastica. Pentru a-l dispune pe poet, care stătea „mereu întunecat și cu gura încleștată, catihetul gimnaziului, Scharnagel, dădu ca etimologie a numelui Eminescu cuvântul «eminere», «a se ridica deasupra altora», ceea ce era adevărat și prin talent, și prin suferință”8.

Poetul, cu mintea rătăcită, revăzu „după o trecere de 12 ani orașul celei mai frumoase tinereți, cu mintea întunecată și chinuită de năluci: Unde-i vremea aurită, / Oare când s-a fi înturs? / Când l-aceeași școală naltă / Vizitam același curs. În gară, amintindu-și poate că acolo luptase pentru înfăptuirea unității morale a românilor în pregătirea știutului congres de la Putna, strigă, în clipa coborârii din tren: România liberată! România liberată!, lăsându-se sprijinit de dr. C. Popasu, nepotul lui Titu Maiorescu”6.

„Dacă efecte imediate ale acestui congres n-au fost, el a lăsat totuși anumite dispoziții în sufletul unora, și de n-ar fi decât rolul pe care Eminescu l-a avut în pregătirea lui și adâncul spirit patriotic pe care l-a derivat din el, și ar merita totuși să umple cîteva pagini din istoria culturii noastre”. După cum am văzut, Eminescu a consumat multă energie pentru pregătirea Serbărilor și și-a pus tot sufletul în organizarea Congresului, iar eșecul lui l-a marcat profund, urmărindu- l tot restul scurtei sale vieți. În sprijinul afirmației noastre cităm, tot din Călinescu, reacția poetului la sosirea în gara Viena, la 2 noiembrie 1883. Prin grija lui Maiorescu fusese adus în Austria pentru tratament, de Chibici-Râvneanul, prietenul și fostul său coleg de liceu și universitate.

O astfel de acțiune este tocmai organizarea Congresului spiritualității românești de la Putna din toamna lui 1871. În lucrarea biografică menționată, G. Călinescu descrie implicarea lui Eminescu în pregătirea Serbărilor de la Putna și, mai ales, a „congresului studenților români din toate părțile, care să imprime o singură direcțiune a spiritului românesc”, primul Congres al spiritualității românești. Dacă ideea Serbărilor îi venise lui Aurel Mureșianu, Eminescu are meritul de a fi propus organizarea, tot atunci, a unui congres al studenților români, întrucât „cu o ocaziune atât de favorabilă în felul său am putea să ne gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul ni le impune cu atâta necesitate”. Ca unul din cei mai activi membri ai societăților studenților români de la Universitatea din Viena, el începe să le vorbească colegilor săi despre rolul ce le revine în crearea conștiinței unitare de neam, care se poate realiza numai printr-o legătură strânsă a românilor din Imperiu.

Și, mai cu seamă, nu va uita că Bucovina este pământ românesc și că trebuie să se alipească cu țara și va milita pentru înfăptuirea acestui deziderat. De fapt, la Cernăuți tânărul licean începuse să înțeleagă marea tragedie a bucovinenilor aflați sub ocupație străină. În timpul peregrinărilor prin toate provinciile istorice ale României i se va dezvolta sentimentul apartenenței la națiunea română. În perioada studenției la Viena, datorită maturizării timpurii, depărtării de țară, dar și mediului intelectual favorabil, Eminescu se manifestă ca un înflăcărat patriot, militant pentru drepturile românilor din teritoriile ocupate și îndeamnă la acțiune pentru unitatea lor spirituală.

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta C-acuma din pleiadați auroasă și senină Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, Se stinse-o dalbă stea. Cu Bucovina în suflet Dar moartea lui Aron Pumnul a însemnat numai sfârșitul din punct de vedere calendaristic al perioadei bucovinene din viața lui Eminescu, pentru că poetul se va simți toată viața legat cu sufletul de locul uceniciei sale. Dorul de Bucovina îi inspiră poezia La Bucovina, trimisă în iulie al aceluiași an revistei Familia:

„Beneficiul său cultural și lingvistic este covârșitor de pe acum, iar întâlnirea cu marile cărți ale lumii se face dintr-o perspectivă complexă, cu jocurile inerente ale luminilor și umbrelor propriei sale imaginații, hrănită mai întâi la tradiția înțelepciunii populare românești. Aici Eminescu împlinea formalitățile celei de a doua școli a vieții: întâlnirea cu scrisul național și universal, care se adăuga primei trepte, primare, naturale și intuitive, deprinsă la Ipotești până la vârsta de șapteopt ani. Școala sub privegherea lui Aron Pumnul îl maturizează brusc, gimnazistul acumulând între 1858 și 1863 cunoștințe docte și definitive pentru care alte minți s-ar fi trudit mai bine de un deceniu. Aici se așază mai întâi, pornind de la conceptul dascălului său patruzecioptist, stratul istoric și literar absolut trebuitor în tot ce va săvârși în curând”4. Așadar, perioada bucovineană din viața lui Eminescu a avut o importanță esențială pentru formarea lui ca poet total, cum l-a numit Iorga, creând condițiile propice pentru manifestarea de timpuriu a geniului său poetic: „Universitatea” lui Aron Pumnul a însemnat totul pentru începuturile lui Eminescu5. Moartea în 1866 a mentorului l-a marcat profund pe discipol, care își exteriorizează sentimentele în poemul La mormântul lui Aron Pumnul, prima sa manifestare publică pe tărâm poetic, în care își face Bucovina părtașă la durerea sa:

Aplecarea lui spre literatură și istorie – în dauna matematicii, din cauza căreia va rămâne chiar repetent un an – îl va face elevul preferat al lui Ernest Rudolf Neubauer, profesorul de literatură, el însuși un favorit al muzelor. Prietenul și biograful său Ștefanelli își amintește că pasiunea pentru lectură îl ținea mai departe de preocupările obișnuite ale adolescenților de vârsta sa:

Acesta a înțeles câtă nevoie au de limba natală românii din provincia ocupată și a refuzat Iașiul în favoarea capitalei bucovinene. În 1849, când Aron Pumnul a devenit – prin concurs! – șeful catedrei române din gimnaziu, populația română, fostă majoritară până în 1775, era marginalizată, iar germana devenise limbă oficială. Prin insistențele sale, acest mare patriot și eminent dascăl a reușit să mărească numărul orelor de predare a limbii române „de la 5 pe săptămână, la 16, cuprinzând toate cele opt clase ale liceului, fără a pretinde plată suplimentară pentru orele efectuate în plus, ci numai din credința că limba română, ca limbă a țării, trebuia cunoscută de toți absolvenții liceului”2.

