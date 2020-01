„Bursa mierii” din Ucraina lansează o platformă online de comercializare a mierii în Europa

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Toate fetele si tinerele femei stiu ca traditia spune ca isi vor visa ursitul daca in noaptea ajunului Bobotezei isi vor pune un fir de busuioc sfintit sub perna. Pe langa aceasta, insa, exista si alte datine, care, desi au fost date uitarii de catre romanii din mediul urban, sunt inca respectate...

În luna august 2019, Harry Remfert, antreprenor din Germania, împreună cu partenerul său au lansat în Ucraina „Bursa mierii”, platformă care permite apicultorilor să stabilească legături directe între apicultori, exportatori și angrosiști. Comunitatea deja întrunește circa 42 de mii de membri, scrie Seeds.org.ua. Harry Remfert a menționat că, la moment, producătorii ucraineni exportă doar miere de floarea soarelui, iar prețul pentru aceasta este de circa un euro per kilogram. Cu toate acestea, Ucraina are perspective bune în ceea ce privește exportul de miere de salvie, de tei și alte varietăți rare.

