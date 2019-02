CA DUPĂ RĂZBOI. Un bloc de 8 etaje S-A PRĂBUŞIT în Istanbul

Cel puţin două persoane au murit, iar altele sunt date dispărute, după ce un bloc cu opt etaje s-a prăbuşit miercuri în Istanbul.

Sute de membri ai echipelor de salvare au fost mobilizaţi după prăbuşirea blocului, informează Hurriyet.

Clădirea avea 14 apartamente şi erau înregistraţi 43 de locatari. Nu se ştie pentru moment câţi oameni erau în bloc. Conform celui mai recent bilanţ, două persoane au murit, iar şase sunt rănite. Alte persoane sunt prinse sub dărâmături, iar alte două au fost salvate.

În plus, la parter era şi un workshop unde lucrau 25 de oameni. Din primele informaţii, construcţia ar fi fost pusă la pământ de o explozie.

Autorităţile încearcă să afle cauzele exacte care au dus la prăbuşirea blocului.

