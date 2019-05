Căderea în realitate

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Altfel ar fi stat lucrurile pentru noi dacă am fi fost deja parte a Uniunii Europene, însă Uniunea Europeană nu vine doar cu bani, ci și cu obligații. Dar mai ales vine cu un sistem justițiar bine pus la punct. Credeți voi că politicienii noștri își doresc în Europa, când ei știu foarte bine că acest lucru ar însemna pușcăria pentru ei? Normal că nu vor. Și nu vor nici cu rușii, că de ce să fure rușii ce pot fura ei?

Tocmai din aceste pricini mă gândesc că sărbătorile, așa cum sunt așezate în calendar, ne ajută să uităm din timp în timp de toată mizeria în care ne zbatem. Sărbătorile sunt pentru noi o alternativă la concediile frumoase pe care și le petrec cetățenii din țările bogate. Ei lucrează un an întreg, dar știu că vine vara când vor avea bani și timp să viziteze țări străine și insule exotice.

Cele de iarnă sunt așezate tocmai la sfârșit de an, când cheltuielile ne dau peste cap, iar mâncarea e puțină, cele pascale sunt tocmai potrivite după ieșirea dintr-o iarnă grea, cu cheltuieli pentru căldură și legume puține, când toți oamenii sunt epuizați.

Uneori am impresia că inclusiv calendarul sărbătorilor vine în ajutorul oamenilor simpli. Mai ales când trăim într-o țară ca a noastră, în care legea e dată de sărăcie și corupție. Fiindcă atât sărbătorile pascale, cât și cele de iarnă, vin în momente grele pentru noi.

