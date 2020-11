Calendar istoric: 1938 - Corneliu Zelea Codreanu a fost asasinat de jandarmi, la ordinul regelui Carol al II-lea

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

După introducerea pe întreg cuprinsul țării a stării de urgență și de asediu, la 29/30 noiembrie 1938, în satul ilfovean Tâncăbești, 14 legionari în frunte cu Codreanu, „Decemvirii” și „Nicadorii” au fost asasinați prin strangulare de către jandarmi, în timp ce erau transportați de la Râmnicu-Sărat la București. Împușcați apoi pentru a se invoca pretextul fugii de sub escortă, au fost băgați într-o groapă comună la Jilava, peste trupurile lor aruncându-se câteva damigene de vitriol. Au fost împușcați apoi avocatul Nicolae Făgădaru și alți doi legionari lângă Cluj.

1936 - Palatul de Cristal (The Crystal Palace), un vast centru de expoziții din Londra, constuit din fontă și sticlă, a fost distrus într-un incendiu.

1224 - Regele Andrei al II-lea al Ungariei a întărit privilegiul dat de înaintașul său, Geza al II-lea populației săsești din Transilvania. Acest act, azi pierdut, este cunoscut sub numele de „Andreanum”. Regiunea colonizată de aceștia, cuprinsă între Orăștie și Baraolt, inclusiv ținutul locuit de secui, se organizează ca un teritoriu autonom cu numeroase privilegii, în schimbul unor obligații financiare și militare față de coroană.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

