Calendar ortodox. Ce sfânt este pomenit astăzi

Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, a precizat, miercuri, că nu este de acord ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană să fie amânată cu un an, dar a comentat că ar fi de acord cu o amânare flexibilă a Brexit-ului.

Dacă va fi ale președinte al Ucrianei, Vladimir Zelenski, favoritul cursei electorale din Ucraina, intenționează s-o propună pe Laura Codruța Kovesi în fruntea Procuraturii Generale a Ucrainei, să invite Marea Britanie și Statele Unite să participe la negocierile în formatul...

"Fata de pe Mercur în genere consideră că trebuie să fie prim-ministru, pentru că a găsit de unde să împrumute 200 de milioane. Dacă să judecăm pe acest principiu, atunci eu ar trebui să fiu premier, pentru că eu mai repede am să împrumut de la partenerii mei...

Viitorii eurodeputați vor putea să reia procedura de la zero sau să continue negocierile pe baza mandatului actual. Negocierile pentru șefia Parchetului European au fost anulate, iar decizia cu privire la persoana care va ocupa această funcție va fi lăsată, cel mai probabil, pe umerii...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

De la slujbele bisericii nu lipsea niciodată, vorbea puţin cu oamenii şi neîncetat cu Dumnezeu, prin rugăciunea inimii, şi avea darul lacrimilor. Sfântul Calinic nu dormea întins pe pat, ci aţipea câteva ceasuri pe un scaun, îmbrăcat şi încins cu o curea lată de piele. Dobândind astfel o viaţă curată, a fost hirotonit preot şi duhovnic al mănăstirii. A fost plecat pentru un an în Muntele Athos. La întoarcerea de la Athos, după moartea stareţului Dorotei, obştea l-a ales, la 14 decembrie 1818, la conducerea mănăstirii, deşi avea numai 31 de ani.

S-a născut la Bucureşti, la 7 octombrie 1787, într-o familie de credincioşi, fiind cel mai mic dintre fraţii săi. În jurul vârstei de 20 de ani, s-a călugărit la Mănăstirea Cernica, sub numele de Calinic. Îndrumat de duhovnicul său, Pimen, a început o perioadă de aspre nevoinţe, cu post, rugăciuni, lecturi din Sfânta Scriptură şi din operele Sfinţilor Părinţi. Era un mare postitor, hrănindu-se cu legume şi pâine o dată pe zi, spune părintele Cleopa în vol. "Predici la Praznice împărăteşti şi la sfinţii de peste an", 1996.

