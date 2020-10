Calendar ortodox 13 octombrie 2020. Sărbătoare înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

A fi de stânga însemna, cândva, a lua partea omului de rând. Azi e a apăra cu orice preț, în numele progresului, o elită globală, fie ea și coruptă. Răsturnarea s-a produs sub protecția unei prese dure doar cu dreapta.

Horoscop 13 Octombrie 2020, ora: 08:55

Luna intra in Fecioara si face sextil cu Mercur in Scorpion, pe masura ce acesta se pregateste sa intre in retrograd maine. Este timpul perfect pentru o furtuna, iar aceasta este doar linistea dinaintea ei. Nu trebuie insa sa te ingrijorezi. Daca cineva poate face fata unei astfel de...