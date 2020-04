Calendar Ortodox 26 aprilie 2020 sărbătoare mare duminică

Calendar Ortodox și Catolic pe 26 aprilie 2020. Dumincă, în Calendarul Ortodox îi pomenim Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis.

Sărbătoriții zilei sunt cei care poartă numele de Vasile, chiar dacă sărbătoare oficială a Sfântului Vasile este pe 1 ianuarie. Ziua de 26 aprilie, viața sfinților.

Calendar Ortodox 26 aprilie

Sfantul Mucenic Vasile a fost episcop al Amasiei, pe vremea imparatului Liciniu. Acesta din urma, fiind casatorit cu sora imparatului Constantin cel Mare, Constantina, a indragit una din slujnicele sotiei sale, pe fecioara Glafira. Aceasta i-a marturisit totul imparatesei, care a trimis-o pe fecioara departe de curtea imperiala de la Nicomidia.

Ajungand Glafira in cetatea Amasia, a fost intampinata si primita cu bunatate de Episcopul Vasile, impreuna cu alti crestini. Ea a daruit toti banii pe care ii primise de la imparateasa, bisericii din Amasia. Afland Liciniu unde a ajuns slujnica, a poruncit sa fie adusi din Amasia atat Sfantul Vasile, cat si fecioara Glafira.

Intre timp, Glafira insa a murit, iar soldatii l-au adus in fata lui Liciniu numai pe episcopul Amasiei. Dupa ce a fost supus la numeroase chinuri, Sfantul Vasile a fost omorat prin taierea capului si aruncat in mare. Trupul sfantului a fost gasit langa cetatea Sinope si dus in Amasia, unde a fost ingropat cu cinste in biserica.

Troparul Sfantului Mucenic Vasile, episcopul Amasiei

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Vasile, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:



Sfintei Glafira;

Sfintei Cuvioase Iusta;

Calendarul Catolic 26 aprilie

În calendarul Catolic pe 26 aprilie 2020 este a treia Duminică a Paștelui. Zi de mare sărbătoare pentru crendicioșii cu confesiune romano-catolică.

În calendarul greco-catolic pe 26 aprilie este de asemenea mare sărbătoare. Duminica 2 după Paști (a lui Toma). Sf. ep. m. Vasile al Amasiei. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.

Alte sărbători pe 26 aprilie

Ziuza de 26 aprilie sărbătorește Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale. Tot astăzi s-au născut:

1922: Ștefan Augustin Doinaș, poet, membru al Academiei Române, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor (d. 2002)

1932: Michael Smith, chimist englez, laureat Nobel (d. 2000)

1933: Arno Allan Penzias, fizician american, laureat Nobel

1935: George Draga, compozitor român

1936: Virgil Andriescu, actor român

1937: Ieronim Tătaru, critic și istoric literar

1949: Constantin Amarie, politician român

1960: Sorin Frunzăverde, politician român (d. 2019)

1981: Matthieu Delpierre, fotbalist francez

1984: Alexandru Potocean, actor român

Personalități decedate

Au plecat dintre noi pe 26 aprilie

1963: Vasile Voiculescu, poet, prozator și dramaturg român (n. 1884)

1969: Morihei Ueshiba, cel care în anii 1940 a dezvoltat tehnicile și filosofia aikido (n. 1883)

1982: Ovidiu Gologan, operator de film (n. 1912)

1984: Count Basie, jazzman american (n. 1904)

2002: Brândușa Prelipceanu, jurnalistă și traducătoare română (n. 1949)

2004: Titus Mocanu, estetician din România (n. 1923)

2007: Florea Dumitrache, fotbalist român (n. 1948)

2009: Cătălina Murgea, actriță română (n. 1941)

2017: Jonathan Demme, regizor american (n. 1944)