Calendar ortodox decembrie 2018. Câte sărbători religioase sunt în luna decembrie

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Calendar ortodox decembrie 2018.​ Crăciunul - sărbătoare care simbolizează Nașterea Domnului Iisus Hristos are multe tradiții și sperstiții, pe care le vom aminti aparte, în apropierea celei mai importante sărbători ale lunii decembrie 2018.

Calendar ortodox 6 decembrie. Sfântul Nicolae În credința populară Sfântul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de Sân-Nicoara. Tradiția spune că el păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miazănoapte pentru a lasă lumea fără căldură și fără lumina.

Despre simbolistica sărbătorilor de cruce albastră, dar și ce tradiții se respectă în aceste zile, am scris, pe larg, aici. Iată, în continuare lista sfinților români, prăznuiți în calendarul ortodox al lunii decembrie.

Calendar ortodox decembrie 2018. Luna decembrie este luna cadourilor, dar una în care avem multe sărbători religioase. Pe lângă sărbătorile tradiționale ale lunii decembrie - Sfântul Nicolae ( 6 decembrie) și Crăciunul (25 decembrie), în calendarul creștin ortodox al lunii decembrie 2018 există multe sărbători de cruce albastră și cruce roșie. Iată câte sărbători religioase are, de fapt, luna lui ”Undrea” (n.red. denumire populară a lunii decembrie).

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)