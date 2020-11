CALVARUL DEPORTĂRILOR / Pantofiorii

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Premierul Ion Chicu e de părare că Igor Dodon nu are ca obiectiv să încerce să ajungă în funcţia de premier, imediat ce pleacă de la Preşedinţie. Afirmaţia lui Ion Chicu a...

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Grea şi amară viaţă au dus, dar dorul de tata era mai greu ca orice. Se rugau dimineaţă şi seară: „Te rugăm, Doamne, din tot sufletul şi cu toată inima, să fim împreună cu tatăl nostru”. Aşa au înălţat rugăciuni, până când Dumnezeu le-a împlinit dorinţa de a se reuni. În 1955, copiii au avut dreptul să se întoarcă în ţară. În timpul cât s-au aflat în Siberia, fratele mai mare, Ştefan, s-a căsătorit cu o rusoaică, Tamara, care a venit în Moldova împreună cu lelea Maria şi fraţii ei - Semion, Ion, Vladimir şi Nicolae. Ceilalţi au rămas acolo până în 1956, când au fost reabilitaţi toţi deportaţii. Ajunsă acasă, lelea Maria a căutat dulapul să-şi vadă pantofiorii lăsaţi nou-nouţi, dar în casă nu mai era nici măcar dulapul… Au plâns amarnic, că li s-a dus pe vânt tot ce au agonisit. Plâng şi acum, că anii nu i-au făcut să uite acel coşmar. Lelea Maria susţine că sunt lucruri pe lume care nu se uită niciodată - ruperea de neam, de casa părintească, pe care au găsit-o cu lacăt ruginit atârnat de străini. Şi tot de la un străin, Anton Bujniţă, fost preşedinte al Sovietului sătesc, au trebuit s-o cumpere, ca să aibă dreptul de a trăi în casa părintească.

Nouă zile şi nouă nopţi au mers, nouă dimineţi s-au spălat pe faţă doar cu lacrimi. Au ajuns în regiunea Kurgan, satul Şumiha. Au trăit la început în bordeie, câte patru familii, apoi într-o casă de bârne. Au uns-o cu lut pe dinăuntru, i-au pus podul. Acolo s-a născut fratele lelei Maria, pe care l-au numit Marcu. Ea a fost pentru el ca o mamă. Maică-sa era, de la ora 3.30 dimineaţa până noaptea târziu, în robie. Cu banii câştigaţi au cumpărat o văcuţă, apoi nişte găini. Un an, lelea Maria a învăţat limba rusă, în al doilea a mers la şcoală, dar nu în pantofiorii cei de pe dulap, ci în pâslarii fratelui ei. Umblau pe rând într-o pereche de pâsle, unul învăţa de dimineaţă, altul - după-amiază.

Bătăile în uşă au trezit întreaga familie. Lelea Maria nu-şi dădea seama de ce soldaţii cu arme strigau la ei şi de ce mama Anica strângea în fugă ce reuşea de prin casă. Şi-a amintit de pantofi. A tras-o pe maică-sa de poalele fustei şi-i tot arăta să-i dea pantofii de pe dulap, dar femeia, speriată, nici nu vedea, nici nu auzea… Toate lucrurile din casă erau răsturnate, doar pantofiorii aşteptau liniştiţi ziua când vor fi scoşi la plimbare. Au rămas pe dulap, căci lelea Maria nu ajungea să-i ia. Să fi fost măcar tatăl acasă, poate i-i dădea el, dar tatăl era fugit prin grădini, crezând că, fără el, n-o să-i ia familia, deoarece soţia era pe cale de a naşte. Dar de unde milă la călăi pentru o mamă însărcinată şi cei şapte copii? I-au numărat, i-au urcat în maşină şi, până la amiază, au fost ţinuţi la „Casa popii”, acolo era primăria satului. Se adunase tot satul în jurul maşinii, îi boceau cum se boceşte mortul pe ultimul drum. Femeile din sat aduceau la maşină pâine, ouă, jucării pentru copii. Din sat pleca, fără să ştie unde, o mamă cu o maşină plină de copii. Şi rămânea în sat un tată fugar, fără casă, fără nevastă, fără copii, pecetluit ca „chiabur” şi „trădător de ţară”. Îmbrânciţi şi batjocoriţi, i-au urcat într-un marfar, care, aidoma unui şarpe veninos, se târa încărcat de pradă spre Răsărit, spre Siberia de gheaţă.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

