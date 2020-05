Când e cel mai bine să mănânci bananele?

Asadar, bananele coapte ar trebui sa fi alegerea optima pentru a creste glicemia in organism si pentru a intari sistemul imunitar.

Bananele pe a caror coaja au inceput sa apara pene de culoare inchisa produc o substanta denumita TNF (Tumor Necrosis Factor) care lupta impotriva celulelor modificate. Cu cat banana are mai multe asfel de pete, cu atat sunt mai bune pentru sistemul imunitar. Cercetatorii sunt ca bananele cu coaja patata sunt de opt ori mai eficace in intarirea sistemului imunitar decat cele verzi.

Pentru ca enzimele din banane au transformat deja, amidonul, asta inseamna ca organismul tau nu va mai face asta, ci va absorbi imediat zaharul si-l va distribui catre sange. O echipa de cercetatori japonezi a mai descoperit, de asemenea, ca o banana coapta are mai multe proprietati anticancerigene decat una mai putin coapta.

Ai observat, probabil, ca o banana foarte coapta este si foarte dulce. Asta pentru ca enzimele din fruct transforma amidonul in zaharuri (monozaharide, dizaharide), care, evident, sunt dulci.

Te-ai intrebat vreodata cand e cel mai bine sa mananci bananel e? Care este momentul in care poti beneficia din plin de toti nutrientii dintr-o banana?

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 8 Mai 2020, ora: 07:32

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu...