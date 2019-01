Care a fost prima? Româna sau moldoveneasca?

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Traian Băsescu spune că "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană, după ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles.

Ex-Preșdintele PL Mihai Ghimpu a scris o postare pe pagina sa pe FB, prin care informează că l-a acționat în justiție pe Andrei Nastase: „În viața mea politică am trecut cu vederea peste mai multe manipulări, suspecții nefondate sau chiar minciuni sfruntate,...

Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamăgit" că Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor şi cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană.

Da, dar există o limbă şi mai bătrână. Limba valahă. Câteva pietre de mormânt ale unor vikingi din secolul al IX-lea atestă existenţa unor valahi şi a unei ţări a valahilor între Dunăre şi Marea Neagră. Mergând pe raţionamentul lui Vasile Stati, valahii din ţara valahilor trebuiau să vorbească limba valahă. Cine vorbea această limbă valahă? Păi cine altcineva decât Ştefan cel Mare! Vasile Stati aminteşte în cartea pomenită mai sus că tratatul încheiat între Ştefan cel Mare şi regele Poloniei în anul 1485 „ex valahico in latinum versa est”, adică a fost „tradus din valahă în latină”. Deci, Ştefan cel Mare a încheiat un tratat cu regele Poloniei scris „în valahă”. Vasile Stati traduce în mod original „ex valahico” prin „din moldoveneşte”. Şi aceasta este una din minciunile lui Stati. Volumul citat abundă de astfel de răstălmăciri.

Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse. În timp ce discutam la o terasă din Chişinău cu prietenul meu despre limba română – limba moldovenească, o doamnă chelneriţă a simţit nevoia să intervină pentru a rezolva nelămurirea. Şi m-a întrebat: cum se numea statul lui Ştefan cel Mare? Moldova. Deci era locuit de moldoveni care vorbeau limba moldovenească. Raţionamentul lui Vasile Stati. Am uitat să o întreb în replică unde se află mormântul lui Ştefan cel Mare.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două.

