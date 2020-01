Care este alternativa politică la Republica Islamică Iran?

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

Cercetătoarea constată totuşi o schimbare de mentalitate: „Astăzi, mulţi iranieni cred că nu mai au nevoie de un lider tutelar. Ei au atins maturitatea. Populaţia nu mai are frică de haos şi afirmă că sunt destule persoane competente atât în interiorul ţării, cât şi în afara ei pentru a înlocui regimul actual“. Oricum, adaugă ea, nu poate avea loc o schimbare a regimului „atâta timp cât Republica Islamică este susţinută de Uniunea Europeană, Rusia şi China“.

Refuzulul votului? În lipsa unei alternative viabile şi fără speranţe de reforme pentru mulţi iranieni înainte de alegerile legislative, programate la 21 februarie, nu mai rămâne decât chestiunea prezentării la urne. „Pe zi ce trece, situaţia se înrăutăţeşte. În această ţară, eşti discreditat şi nu ai nicio putere de a protesta. Probabil că singura soluţie de protest este de a nu mai participa la alegeri. O decizie pe care eu şi mulţi alţii am luat-o“, susţine Mariam. „Discriminarea, reprimarea manifestanţilor, şomajul, pierderea valorii monedei naţionale, discriminarea între bărbaţi şi femei, corupţia unor mollahi, distribuirea nedreaptă a bugetului, de ce să continue toate acestea?“, se întreabă Leila. „Oricine votează este un renegat“, se revoltă ea.

Mujahedinii au însă un trecut compromităţor. Până în 2012 în Statele Unite şi în 2009 în Europa, CRNI era plasat pe lista organizaţiilor teroriste. În plus, organizaţia este considerată de către detractorii săi drept o sectă ţinută laolaltă de un cult al personalităţii. Maryam Radjavi este venerată de membrii organizaţiei. În 2003, pe când era interogată de la Direcţia de supraveghere a teritoriului (DST), unii membri ai CRNI s-au incendiat la Paris pentru a denunţa detenţia ei şi a-i obţine eliberarea.

Maryam Radjavi FOTO EPA-EFE Eliminarea lui Soleimani accelerează înlăturarea regimului de la putere - potrivit lui Maryam Radjavi Potrivit unui articol publicat de cotidianul francez „Le Figaro“ în iunie 2018, John Bolton, pe atunci consilier de securitate naţională în administraţia Trump, ar fi „asigurat CRNI că va conduce Iranul înainte de 2019“. John Bolton nu este singurul care susţine CNRI. Este şi cazul mai multor oficiali americani, începând cu Rudy Giuliani, fostul primar de New York şi actualul avocat al lui Donald Trump, şi figuri politice franceze precum Rama Yade şi Michele de Vaucouleurs.

„Ultima noastră opţiune este votul, trebuie să-l utilizăm!“, subliniază o studentă de la Teheran. Potrivit lui Clément Therme, situaţia are şanse de schimbare în Iran. „Represiunea dusă de stat provoacă radicalizarea manifestanţilor“, comentează cercetătorul francez. Ori, continuă el, „revoluţia presupune violenţă“. „Unii iranieni sunt pregătiţi. Au rezistat deja violenţei duse de stat în cursul unor manifestaţii desfăşurate recent, Provocarea lor acum este de a deveni uniţi. Altfel spus, să reuşească să atragă clasa de mijloc şi cea superioară, care au ceva de pierdut. Regimul, în schimb, va încerca să divizeze, prin propagandă şi printr-un discurs accentuat pe securitate, miza fiind împiedicarea erijării unei alternative“, remarcă Therme.

Pierderea încrederii În acest context, populaţia iraniană pare derutată. „Nu mai am încredere în nimeni, nici într-o persoană, nici măcar într-o politică“, spune Mariam, aflată în pragul depresiei. „Zilnic, oamenii au parte de câte o bulversare“, adaugă Atefeh într-un interviu acordat jurnalistei iraniene Sara Saidi.

