Care este cea mai bună carte despre ȘTEFAN CEL MARE

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să...

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Născut în 1886, la Chişinău, A. V. Boldur și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în România, unde s-a repatriat în 1924. Pe parcursul activității sale științifice a făcut numeroase investigaţii în problema apartenenţei Basarabiei la spiritualitatea românească, iar, în paralel cu activitatea didactică, a efectuat cercetări în domeniul istoriei românilor, consemnând rezultate în numeroase studii fundamentale, publicate sau rămase în manuscris. Alexandru Boldur a scris peste 100 de lucrări, printre care: „Basarabia şi relaţiunile româno-ruse”, publicată la Bucureşti şi, în lb. franceză, la Paris, în 1927; „Istoria Basarabiei, vol. I (Epocile vechi)” (Chişinău, 1937); „Istoria Basarabiei sub dominaţia rusească: 1812-1918 (Vol. III)” (Chişinău, 1940); „Muzica în Basarabia”, (1939); „Basarabia românească” (Bucureşti, 1943); „Istoria Transnistriei” (Odesa, 1942); „Românii și strămoșii lor în istoria Transnistriei” (Iași, 1943); „Marea Tracie”, în l. franceză, doar Vol. I (1980, Madrid); „Imperialismul sovietic și România” (2000, București).

„A condus-o un timp îndelungat, peste 47 de ani, aproape o jumătate de secol, şi în acest timp a avut 36 de bătălii, dintre care numai două le-a pierdut, după propria sa mărturisire, făcută doctorului său Muriano. Dacă am compara anii de domnie cu numărul de bătălii, am constata că a rămas liniştită numai o pătrime din aceşti ani, ceea ce înseamnă o tensiune internă extraordinară și pare a fi o enigmă, cum a putut suporta ţara moldovenească această extremă încordare a tuturor puterilor sale? De unde vine această vitalitate extraordinară a poporului? Cum se poate explica politica externă, generatoare de multe războaie, deseori pustiitoare şi dezastruoase?”, ne spune autorul Alexandru V. Boldur în prefața cărții. Răspunsul la aceste întrebări și multe altele, ni le-a dat istoricul Alexandru V. Boldur, în cartea „Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)