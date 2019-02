Care este cel mai mare dinozaur din lume?

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Anul trecut s-au vândut în lume 86 milioane de automobile noi, iar SUV-urile au atins o cotă record de 36%, în timp ce mașinile electrice au avut și ele un an record, cu 1,2 milioane de unități. Datele JATO arată că cele mai vândute modele auto din lume sunt...

Premiul revine în acest caz lui Diplodocus sau Mamenchisaurus, ce poate fi descris ca un sauropod subţire şi alungit. „Ambii sunt cunoscuţi în urma descoperirii scheletelor aproape complete şi ambii au o lungime de aproximativ 35 de metri”, a declarat Kenneth Lacovara, profesor de paleontologie şi geologie al Universităţii din Glassboro, New Jersey.

Estimările greutăţii lui Argentinosaurus sunt foarte variate, conform Muzeului de Istorie Naturală din Londra ar fi avut aproximativ 77 de tone, iar conform Muzeului Naţional de Istorie Naturală din New York ar fi avut aproximativ 90 de tone. Nu este de mirare că aceste calcule sunt diferite, având în vedere că sunt cunoscute doar 13 oase de Argentinosaurus.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)