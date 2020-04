Care sunt cele mai norocoase zodii în 2020?

În mod normal, norocul favorizează o parte din oameni, pe parcursul unor perioade de timp sau în anumite momente specifice. Judecând după legile Astrologiei, norocul apare mai degrabă la anumite zodii în anul 2020. Dacă analizăm anul precedent, ei bine, 2019 a fost un an destul de inconfortabil pentru cei mai mulți dintre noi. La un moment dat, fiecare a simțit că 2019 i-a întins limitele la maxim și nivelul de provocare a fost unul pe măsură. Așa că majoritatea oamenilor au așteptat anul 2020 pentru a începe în forță un alt capitol din viața lor. Deși primul trimestru al anului este unul care ne supune la și mai multe încercări, astrele ne prezic o perioadă următoare încurajantă.



Săgetătorul și toate câștigurile lui financiare

Jupiter trece prin casa a doua a Săgetătorului, moment în care îl investește cu foarte mult noroc. Partea financiară o să strălucească cu adevărat, acesta fiind cel mai bun moment pentru noi investiții, pentru a cumpăra sau a vinde o proprietate ori pentru a juca la loto. Banii nu o să reprezinte o problemă pentru nativii Săgetător, care se vor putea răsfăța în voie, tot anul – de la o vacanță luxoasă la achiziționarea unei noi mașini. Ei se pot aventura chiar în a-și deschide o afacere sau a porni un nou proiect cu partenerul de viață, care o să-i consolideze astfel și relația amoroasă. Și pentru că Săgetătorul este norocosul zodiacului în materie de bani, el o să exceleze și la jocurile de noroc. Iar cum zilele astea casinourile online reprezintă cea mai facilă modalitate de a-ți încerca norocul și a-ți asigura o bună porție de distracție, Săgetătorul este zodia căreia îi recomandăm să joace (responsabil). Dacă ți-am stârnit curiozitatea, click aici și încrede-te în astre!





O direcție complet favorabilă pentru Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn au cele mai mari șanse să trăiască una dintre cele mai bune perioade din viața lor. Chiar dacă activează sub influența planetei Saturn care îl limitează și mai degrabă îl incomodează atunci când vine vorba de luat decizii, acesta este momentul în care Capricornul doar culege roadele muncii sale de până acum. Fără să fie nevoie să depună mult efort, cei născuți sub semnul Capricornului o să atingă succes și stabilitate de durată, atât pe plan personal cât și profesional. Astrele îi promit oportunități noi de job, succes la examene sau mari șanse de promovare. Pe plan personal, există o mare probabilitate pentru căsnicie și copii. În ceea ce privește starea de spirit, Capricornul o să fie plin de energie și pace pe tot parcursul anului.



Leul mereu în centrul atenției

Aproape independent de astre și de influența lui Jupiter în acest an, Leul este și rămâne una dintre cele mai intense zodii. Iar această personalitate magnetică alături de caracterul puternic, îl ajută pe cel născut sub semnul Leului să se plaseze mereu în centrul atenției. Așa că norocul nu va întârzia să apară nici el. Atitudinea de învingător îl va ajuta să atragă multe lucruri bune în viața lui în acest an iar atunci când va face greșeli – pentru că Leul este în același timp și extrem de impulsiv, perseverența lui îl va face să se redreseze fără probleme. În 2020, Leul o să se bucure de o serie de oportunități care-l va ridica în carieră, ajutat de o sănătate excelentă iar în dragoste, astrele îi garantează multă pasiune și armonie alături de partener.

Fecioara îndrăgostită

Spre deosebire de parcursul avut în 2019, toate veștile bune în dragoste îi revin Fecioarei. În cazul în care se află deja într-o relație, aceasta o să se solidifice. Toate punctele cheie care au lipsit, menite să-i aducă împlinire emoțională în perioada precedentă, vor prinde contur iar Fecioara o să fie mai fericită ca oricând alături de partener.

Pentru o persoană singură, anul 2020 o să aducă prilejul de a-și cunoaște sufletul pereche, atunci când se așteaptă mai puțin. Și pe partea socială, Fecioara stă cel mai bine din întregul zodiac. Orice relație are în acest moment o să înflorească și în același timp, o să cunoască oameni noi față de care o să dezvolte sentimente de admirație și cu care o să construiască conexiuni profunde și de durată.

Dar astrele i-au pregătit mai mult de atât. Tot ce are de făcut Fecioara anul acesta este să nu zăbovească prea mult asupra rațiunii și să se bazeze mai mult pe instinct. Pentru că în 2020 o să i se ivească oportunități de a se muta într-un oraș nou, să înceapă o nouă carieră sau să se decidă asupra unei eventuale căsătorii. Le recomandăm Fecioarelor să nu zăbovească prea mult asupra detaliilor și să-și asculte vocea simțirii.

Timpul pentru un Scorpion echilibrat

Pentru nativii Scorpion, cuvântul anului este stabilitate. Dacă ne gândim la partea financiară, anul care tocmai a început o să dea cărțile câștigătoare pe față, încă de la început. Toate proiectele la care a lucrat din greu, investițiile făcute în ultima parte a lui 2019, o să înceapă să arate rezultate. Același noroc apare la Scorpion și în cazul proiectelor noi pe care acesta și pe dorește cu ardoare, atâta timp cât își amintește că nu este necesar să dețină controlul în fiecare aspect mărunt, ci să caute un echilibru.

Aceeași regulă se aplică și în partea sentimentală a vieții lui. 2020 este anul în care lunga căutare a Scorpionului se încheie. Acesta este momentul în care găsește partenerul cu care poate să construiască o relație puternică, stabilă și de durată. Iar totul se întâmplă în prima parte a anului. Există posibilitatea aprinderii unei scântei cu o persoană din trecut – motiv pentru care Scorpionul trebuie să renunțe la orice insecurități avute până acum. În același timp, mai există varianta unei persoane noi care intră în viața lui și cu care o să traăiască o dragoste nemaiîntâlnită până acum. O dragoste și o conexiune intensă, bazată pe sinceritate și pe noțiunea de libertate, care o să dureze mult mai mult decât se așteaptă scepticul Scorpion.

2020 o să-i aducă Scorpionului și provocări dar lecția lui o să vină din a învăța să creeze și să păstreze un echilibru între rațional și emoțional, fără a da curs impulsului de a deține întotdeauna controlul.