Care sunt primele alimente modificate GENETIC pe care le-am putea mânca

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Filmul „Siberia din Oase’’ are șanse reale să ne aducă pe calea cea dreaptă: rușii (sovieticii) n-au fost și nici nu vor fi niciodată „partenerii’’ noștri, suntem pe părți diferite ale baricadei. Pe de o parte gospodarii din Basarabia (făcută peste...

35.796 de basarabeni au fost deportaţi in doar cateva ore

Acum un an am comemorat la Guvern victimele deportărilor citind numele tuturor celor despre care se știe că au fost deportați în noaptea dintre 5 și 6 iulie: 40 de mii de persoane.

Oficiali militari din cadrul NATO analizează posibilitatea modernizării sistemelor antibalistice din România și Polonia cu scopul de a contracara noile rachete cu rază intermediară de acțiune dezvoltate de Rusia, relatează The New York Times, citând mai mulți oficiali din...

Cu toate acestea, guvernele se luptă să reglementeze acest nou instrument puternic și se întreabă dacă oamenii vor accepta noile alimente. „Dacă cumpărătorul vede beneficiul, cred că va îmbrățișa produsele și își va face mai puține griji cu privire la tehnologie”, a declarat Dan Voytas, profesor a Universitatea din Minnesota și șef de știință al Calyxt Inc, care a editat soia pentru a face un ulei sănătos pentru inimă.

