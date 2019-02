Carnea de pui, BOMBĂ ALIMENTARĂ. Dezvăluiri ŞOCANTE despre hormonii de creştere din carnea albă

Risc crescut de cancer la san Cercetatorii si consumatorii sunt preocupati de faptul ca riscul de cancer de san poate creste ca urmare a utilizarii de hormoni de crestere in produsele alimentare. Potrivit expertilor, preocuparea este realista, întrucat resturile hormonale din anumite alimente pot creste, intr-adevar riscul pentru dezvoltarea cancerului de san. Cu toate acestea, in multe state, nu este permisa utilizarea hormonilor pentru cresterea porcilor, gainilor, curcanilor si a altori pasari.

Hormonii de creştere favorizează apariţia diferitelor afecţiuni Pubertatea precoce la fete Pubertatea precoce poate fi determinata de hormonii de crestere care se regasesc in carne si produsele lactate. Este dificil de stabilit care ar putea fi impactul specific al hormonilor de crestere din produsele alimentare asupra dezvoltarii tinerelor femei. Cu toate acestea, unii cercetatori considera ca steroizii (in mod special), declanseaza pubertate prematura si cresc riscul de cancer de san, mai tarziu, in viata. Persoanele preocupate de acest potential efect secundar, ar trebui sa consume carne sau produse lactate fara hormoni de crestere sau sa evite carnea si produsele lactate.

Carnea de pui, mai grasă din cauza hormonilor de creştere Potrivit cercetarilor, intre 1870 si 2004 continutul de grasime a crescut de la 36Kcal/100g la 207 Kcal/100g. In aceasta perioada de timp, nivelul de proteine a scazut de la 84kcal/100g la 64kcal/100g. In urma rezultatelor s-a considerat ca puiul nu mai poate fi considerat un tip de carne cu un continut scazut de grasimi.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 14 Februarie 2019, ora: 09:09

Racii par să fie cei mai productivi nativi ai zodiacului astazi. In timp ce nativii Fecioara nu prea sunt in apele lor si ar prefera sa fie oriunde altundeva, numai la serviciu nu. Vărsătorii au un as in meneca, un atu ce ii plaseaza in fata celorlalti in afaceri. Astrele ii sfatuiesc sa...