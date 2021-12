Carolina Bugaian - noul Director General Moldcell

De la 1 ianuarie 2022, Carolina Bugaian, actualmente Director General Adjunct și Director Financiar Moldcell, devine Director General al companiei. După 10 ani de succes în fruntea Moldcell, Barkin Secen părăsește funcția de Director General. Funcția de Director General Adjunct va fi ocupată de Ilkan Bulbul, prin cumul cu postul de Director Comercial (B2C) Moldcell, transmite jurnal.md.

Ilter Terzioglu, Președintele Consiliului Moldcell: "Vreau să-i mulțumesc lui Barkin Secen pentru toată contribuția valoroasă la succesul Moldcell. Conducerea sa vizionară este ceea ce a făcut din Moldcell o mare companie de care suntem cu toții mândri. Pe de altă parte, Carolina, care este deja un nume cunoscut, a fost și rămâne o parte vitală a echipei de 13 ani și sunt extrem de fericit că a acceptat să devină noul Director General Moldcell. De asemenea, sunt bucuros să anunț că Ilkan Bulbul este numit în funcția de Director General Adjunct Moldcell. Le urez mult succes lui Barkin, Carolina și Ilkan în noile lor începuturi."

Barkin Secen: "Cu deosebită mândrie de ceea ce am realizat în pofida tuturor provocărilor, dar și cu profundă împlinire, Moldcell rămâne în mâinile oamenilor săi excepționali în frunte cu Carolina, în care am toată încrederea. Moldcell va fi întotdeauna parte din inima mea și le mulțumesc tuturor pentru acești ani minunați petrecuți aici. Am convingerea că Moldcell va continua să-și consolideze poziția și perspectivele de digitalizare fiind un operator digital cu valori umane, datorită Carolinei."

Carolina Bugaian a făcut parte din parcursul de succes al companiei Moldcell din ultimii 13 ani, fiind Director Financiar Moldcell din 2006, Director Financiar Ncell în Nepal în perioada 2014-2016 și combinând rolurile de Director Financiar și Director Adjunct Moldcell din aprilie 2020.

Carolina are o vastă experiență în domeniile telecomunicațiilor, managementului financiar, a guvernanței corporative, managementului proiectelor, auditului financiar, în Moldova, România, Rusia, Nepal și alte țări din Eurasia. Doamna Bugaian este contabil certificat, auditor intern certificat, manager de proiect certificat, deține titlu de doctor în economie de la Academia de Studii Economice din Moldova, licența de magistru Global Business de la Universitatea Oxford-Brookes, licențiată în Finanțe și Relații Economice Internaționale de la Academia de Studii Economice din Moldova, precum și absolventă a cursul Fintech de la Universitatea Harvard. Doamna Bugaian este membru activ al Consiliului de Administrație al Asociației Investitorilor Străini, Comitetului Fiscal al Camerei de Comerț Americane, Asociației Businessului European și ATIC, precum și al Consiliului Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Carolina Bugaian: "Sunt onorată să primesc o nouă provocare și o accept cu multă speranță, optimism și încredere. Voi continua să lucrez cu oameni fantastici și sunt absolut convinsă că, împreună vom putea atinge cele mai ambițioase obiective, toate îndreptate spre beneficiul clienților Moldcell. Doresc să mulțumesc Domnului Barkin Secen pentru conducerea extraordinară a companiei pe parcursul ultimilor 10 ani și Consiliului Moldcell pentru încrederea acordată."