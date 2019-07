Cartea unui autor de bestseller din Israel a fost tradusă în rusă FĂRĂ capitolul cu minciunile lui Putin

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.

În plus, ca urmare a anexării Crimeei și a participării la o serie de conflicte din estul Ucrainei, Rusia a achiziționat active strategice importante și a mărit prestigiul său internațional. Beneficiul economic a fost mult mai mic”.

Astăzi, suntem constant informați că trăim într-o epocă nouă, înspăimântătoare a „post-adevărului”, înconjurată de minciuni și ficțiune. Astfel, potrivit estimărilor ziarului Washington Post, președintele Trump a făcut mai mult de 6.000 de declarații false false în perioada de după inaugurare. Într-un discurs din mai 2018, din 98 de declarații factuale ale Trump, 76% au fost eronate, înșelătoare sau neîntemeiate. Ca răspuns, Trump și susținătorii săi invocă invariabil Washington Post, New York Times, CNN și alți „mincinoși” ai mass-media și îi acuză că au răspândit știri false pentru a discredita președinția Trump.

În traducerea rusă, care a fost efectuată de Yuri Goldberg, s-au înlocuit câteva paragrafe, în care se relatează despre ocupatia Crimeei de catre Rusia. Falsificarea a fost observată de utilizatorii de internet ruși și ucraineni, scrie The Insider, care a tradus pasajul original (publicat în 2018 pe site-ul revistei Open).

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

